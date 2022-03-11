معجزة الماسك الكوري لتفتيح وتبييض الوجه 10 درجات وإزالة الأسمرار لبشرة جذابة كالكوريين

تعتبر مستحضرات التجميل من أهم الأشياء في حياة كل فتاة ولا يمكنها الإستغناء عنها نهائيا ومن ضمن هذه المستحضرات هي كريمات التفتيح أو كريم الأساس، فمن المعروف أن هذه الأشياء تساعد على تبييض الوجه ولكن بشكل مؤقت بمعني أن بعد مرور عدة ساعات سوف تعود البشرة سمراء كما كانت، لذلك تبحث دائما عن الأشياء التي تعمل على تفتيح البشرة بكل سهولة وسرعة حيث أن كل إمرأة وفتاة ترغب في الظهور بشكل جميل ومميز وتكون متألقة وجذابة، وبسبب هذا تهتم بشكل مستمر بالبشرة فقد توجد عدة مشاكل تتعلق بالوجه ومن أمثلة هذه المشاكل هي مشكلة البثور وحب الشباب والبقع الداكنة والتصبغات.

وأيضا الهالات السوداء والتجاعيد والرؤوس السوداء والخطوط الرفيعة فكل هذه المشاكل تؤثر على شكل الوجه ويكون مصدر لإزعاج كل الفتيات التي تعاني منه،ا لذلك يلجأون إلى الحلول السريعة وبمناسبة لعلاجها فكل هذا لن يحدث ولن نتخلص من هذه المشاكل إلا بإستخدام خلطة أو ماسك طبيعي، فمن خلال موقعنا هذا سوف نقدم إليكي عزيزتي الحل السحري والسريع لتبييض الوجه، وهذا بإستعمال الماسك الكوري فهذا الماسك قد يحتوي على مكونات طبيعية مفيدة ونافعة للبشرة.

مكونات الماسك الكوري لتبييض الوجه

ملعقتان كبيرتان من الأرز المصري.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من اللوز المطحون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل الماسك الكوري لتبييض الوجه