نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح ووصفات طبيعية مجربة للتخلص من دهون الوجه في الصيف في المقال التالي

من الأمور المزعجة جدا لدى العديد من الأشخاص، هي دهون البشرة، وتتراكم الدهون على الأنف والجبين والخدين، وفي بعض الاحيان تتراكم على الوجه بأكمله، فتظهر البشرة بشكل باهت ولا يوجد بها نضارة، وتظهر مع تلك المشكلة الحبوب والبثور، ودهون البشرة لها أسباب وراثية وأسباب هرمونية، وأيضا تظهر بسبب استخدام مستحضرات التجميل الغير مناسبة، والنظام الغذائي الغير صحي. نصائح للتخلص من دهون البشرة تنظيف الوجه باستمرار باستخدام الغسولات اليومية التي تخص البشرة الدهنية، وشطفها بالماء الفاتر وليس الساخن، وتجنب فرك الوجه عند التنشيف، وعدم فركه بالصابون الصلب لأن ذلك يحفز من إنتاج الدهون، واستخدام المطارات التي تحتوي على أحماض للتخفيف من قلوية البشرة، مما يقلل من ظهور الدهون.

استخدام الصابون الطبي الذي يحتوي على كريم مرطب ولا يحتوي على قلويات، وبالتالي نحمي البشرة من كثرة الدهون.

إزالة المكياج قبل النوم، واستخدام المرطبات التي لا تحتوي على الزيوت.

عمل قناع للوجه باستخدام منتجات طبيعية مرة كل أسبوع لتجديد حيوية البشرة.

استخدام واقي الشمس اليومي الخالي من الزيوت.

الإبتعاد عن التوتر، لأن الدراسات أثبتت أنه يزيد من إنتاج الدهون على البشرة.

الإبتعاد بقدر الإمكان عن الأطعمة الدهنية، مثل الشوكولاتة والوجبات السريعة والمياه الغازية، لأنها تؤدي إلى زيادة دهون البشرة. ماسكات للتخفيف من دهون البشرة اللبن والعسل: اللبن يساعد على تجديد خلايا البشرة وترطيبها لأنه غني بالمعادن والفيتامينات، نخلط ملعقتين من اللبن مع ملعقة من العسل وملعقة صغيرة من النشا، وقطرات من عصير الليمون، نفردهم على البشرة ويترك الماسك 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر.

ماء الورد وعصير الليمون: يحتوي ماء الورد على مضادات الأكسدة التي تعالج التهابات البشرة الناتجة من الدهون، نحضر ملعقتين من ماء الورد مع قطرات من عصير الليمون، نقلبهم معا، ثم ندلك بهم البشرة ويترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف، يعمل هذا الماسك على التخلص من الدهون وحب الشباب.

الخميرة: تحتوي الخميرة على فيتامين ب 12 والمعادن التي تعمل على تعقيم الوجه، وتكافح التهابات البشرة التي تسببها البكتريا المتجمعة على الدهون، نقوم بخلط ملعقة من الخميرة وملعقة من العسل معا، نفردها على البشرة، وتترك 20 دقيقة ثم تشطف. عمر شويل - جدة نصائح ووصفات طبيعية مجربة للتخلص من دهون الوجه في الصيف - ثقفني

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