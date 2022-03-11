المشروب المعجزة لعلاج النسيان وزيادة التركيز وتسريع الحفظ والوقاية من الزهايمر للكبار والصغار

إن ذاكرة الإنسان من أهم ما يمتلكه أو بمعني أدق من أكثر نعم الله علي الإنسان هي نعمة العقل وحيث يعمل الدماغ على عدد كبير من وظائف الإنسان، لذا يجب علينا مراعاة هذا والمحافظة عليه، وقد يؤثر الجوع ويكون سبب من أسباب ضعف قوة الذاكرة والتركيز، وقد يلجأ البعض إلي الذهاب إلي الأطباء للحصول على أنواع علاجية لتقوية الذاكرة والتركيز؛ لذلك نقدم لكم مجموعه من أروع المشروبات التي تسهل عليكم تقوية الذاكرة، وزيادة التركيز بدون أي نوع من أنواع المواد الكيميائية وبدون أي أعراض جانبية خطيرة، وذلك من أجل الحصول على أفضل حال للدماغ واستطاعته التركيز في جميع مهامه الوظيفية اليومية دون أي عوائق.

مشروب التوت البري والشوفان اللذيذ لعلاج النسيان

المكونات

مقدار من التوت البري.

مقدار نص كوب من الشوفان.

مقدار كوب من اللبن الطازج.

مقدار ثلاث معالق من العسل الأبيض.

مقدار ثلث كوب من الزبادي.

مقدار ربع كوب من الثلج.

طريقة التحضير

أولا نقوم بجمع كل هذه المكونات السابقه، ونقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع به كلا من التوت البري واللبن الطازج ومقدار الشوفان ومكعبات الثلج، ونقوم بضربهم جيدا في الخلاط الكهربائي حتي نتأكد من مزج المكونات بطريقة جيدة لمدة لا تقل عن دقيقتين، وبعد الإنتهاء من ضرب الكمية نقوم بوضع المشروب في كاسات تقديم ويتم تقديمها فورا كل صباح.

اهمية شرب الماء بالنسبة لجسم الإنسان

نحن جميعا نعلم أن ثلثي جسم الإنسان، وهو ما يدل على أهمية الماء بالنسبة للإنسان وجميع أعضاء جسمه، ولذلك ينصح بشرب ما لا يقل عن ٣ لتر يومياً أي ما يعادل حوالي ٨ أكواب من المياه حيث أن كثرة شرب المياه تساعد الدماغ على سرعة العمل، وزيادة التركيز في المذاكرة والحياة عامة.

أسباب عدم التركيز لدى الإنسان