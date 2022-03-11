نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل السحلب في المنزل مثل الكافيهات بمكونات بسيطة للغاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقه عمل السحلب في المنزل حيث يعد من اهم المشروبات التي يفضلها جميع الأشخاص بمختلف أعمارهم الصغار والكبار في فصل الشتاء حيث يعطي الجسم الطاقة الكافية الذي يفتقدها اثناء البرد كما ان له فوائد كبيره للغاية حيث يقوم بتقويه الدورة الدموية للجسم كما انه يعد من المشروبات التي تفد في بعض الحالات المرضية مثل الاسهال وأيضا في بعض العلاجات كالقرحة وعلاج القوالون والمغص الشديد والمزمن والعديد من الامراض الأخرى.

مقادير بودره السحلب وطريقه تحضيرها

نحضر نصف كوب من الأرز ثم نقوم بطحنه جيدا ثم نأتي بكون من اللبن البودرة وأيضا كوب من السكر البودرة ثم نأتي أيضا بأربع ملاعق صغيره من النشا البيضاء وملعقة كبيره من جوز الهند ثم ملعقة كبيره أيضا من السمسم وملقه من الفانيليا ثم نأتي بالمكسرات ثم بعد ذالك نضيف جميع المكونات التي ذكرناها ونضعها في وعاء عميق ثم نقلبها جيدا حتي تصير تلك المكونات متجانسه ثم نضعها في برطمان زجاج او بلاستيك نظيف ومحكم الغلق للغاية.

طريقه عمل السحلب في المنزل

يمكننا تحضير السحلب في المنزل بدلا من شرائه من الكافيات حيث ان سعره يكون مرتفع للغاية لذالك سوف نقدم لكم طريقه عمل السحلب مثل الكاف يهات تماما من خلال هذا المقال نقوم بإحضار ملعقة من بودره السحلب التي قد صنعها في المنزل ثم نقوم بأضائفه كوب من اللبن الطازج وكوب من المياه أيضا ثم نقوم بتشكيلها بطريقتنا من خلال بعض المكسرات والفانليا و السكر حسب الرغبة اما بالنسبة للسحلب المصري فنقوم بإحضار كوب ونضع به ملعقة كبيره من السحلب و السكر والمكسرات ثم نقلب ويشرب ساخنا.

فوائد السحلب الساخن للجسم

يعد السحلب من المشروبات الساخنة التي تحتوي علي قيمه كبيره جدا من الكالسيوم حيث يحتوي علي اللبن والمكسرات لذالك هوا مفيد للجسم جدا كما ان له دور كبير في الشفاء من بعض الامراض مثل المغص الشديد وقرحه المعدة أيضا حيث ان السحلب يحتوي علي الحليب الذي له عامل كبير علاج تلك الامراض كما ان له دور كبير أيضا في تقويه الجهاز المناعي للجسم لذالك هوا مفيد للغاية للجميع.