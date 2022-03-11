أسرار تحضير السمك المقلي المقرمش بدون ما يشرب زيت بالتتبيلة المطاعم اللذيذة

أسرار تحضير السمك المقلي المقرمش، السمك من أكثر أنواع البروتين التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا فهو ملئ بالفوائد التي تعمل على تقوية العظام والأسنان لذلك فهو من أكثر الوجبات التي لابد أن يتناولها الأطفال و كبار السن بشكل دائم لكى يستطيعون الاستفادة من العناصر الغذائية التي تحتوي عليها السمك، و هناك العديد من الطرق لتحضير السمك منها المقلي السنجاري و بالصلصة و لكن من أكثر الطرق التي يفضلها الجميع هو السمك المقلي المقرمش وسنقدم لكم تتبيلة المطاعم و سر عدم شرب السمك من الزيت مثل الجاهز.

مقادير السمك المقلي المقرمش

السمك المقلى يعد من الطرق الشهية و اللذيذة جدًا في تحضير السمك وهناك العديد من الطرق لعمل السمك ولكن تعد هذه الطريقة من أكثر الطرق التي يفضلها الأبناء، كما أن السمك من المأكولات الملئة بالقيم و الفوائد الغذائية الكبيرة لذلك لابد من الإكثار من تناول السمك، وسنقدم لكم تتبيلة بسيطة جدًا و سريعة لتحضير السمك المقلي ستجعله لذيذ و مقرمش بدون ما يشرب من الزيت، المكونات هي:

كيلو سمك متوسط الحجم.

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ربطة كزبرة خضراء مفرومة.

2 فلفل أخضر مفروم.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

4 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة.

3 معالق كبيرة من الطحينة الخام.

ملح حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

(للتغليف):

كوب من الدقيق.

5 معالق كبيرة من النشا.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير السمك المقلي المقرمش

أولا قومي باختيار السمك المتوسط الحجم ونقوم بغسله جيدا ونظيفة من الداخل والخارج بالماء والملح والليمون و ملعقة من الطحينة سوف تقضي على رائحة السمك الغير محببة.

بعد ذلك نقوم بعمل خطوات في السمك لكي نقوم بحشو التتبيلة به.

نضع السمك في مصفاة ليتخلص من السوائل المتواجدة به.

بعد ذلك نبدأ بتحضير التتبيلة نأتي بالخلاط الكهربائي أو الكبة ونقوم بوضع الفلفل الأخضر والثوم والزيت وعصير الليمون و الطحينة الكزبرة المفرومة.

نقوم بضرب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يصبح قوامها ناعم نضيف الملح و الكزبرة الناشفة والفلفل الأسود ونقلبهم مع التتبيلة.

بعد ذلك نقوم بتوزيع التتبيلة على السمك من الداخل والخارج ونضعها في التشققات التي قمنا بها في السمك.

نأتي بوعاء كبير ونضع الدقيق والنشا والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نضع السمك في الدقيق حتى يتم تغليفه تماماً من جميع الجوانب.

ثم نقوم بوضع السمك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نضع طاسة بها زيت غزير وعندما يسخن تماماً نقوم بوضع السمك ولا تملأ الطاسة لكى يتم تسويته بشكل صحيح، ثم نهدأ النار لكي يتم تسويته من الداخل.

عندما يأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب نرفعه من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ.

ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم ويقدم ساخن بالصحة والهنا.

سلطة الطحينة

تقدم دائما سلطة الطحينة بجانب الأسماك و مكونات تحضيرها هي:

كوب من الطحينة السائلة الخام.

ربع كوب من الخل الأبيض.

3 معالق كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

3 معالق كبيرة من الزيت.

علبه من الزبادي.

ملح.

ماء حسب الحاجة.

طريقة تحضير سلطة الطحينة