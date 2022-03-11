نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعمول السعودي بالتمر الدايب دوب أعملي المعمول السعودي على أصوله بمقادير غير مكلفة في المقال التالي

المعمول يعد من الحلويات أو المخبوزات اللذيذة في طعمها والتي تكون مشهورة ومعروفة في دول كبيرة كثيرة جدا ومن ضمنها دول الخليج وبالأخص المملكة العربية السعوديةن فهي من أكثر الدول التي ينتشر بها المعمول بكثرة وبسبب هذا قد يطلقون عليه بعض الأشخاص إسم المعمول السعودي وعادة يتم حشوه بالتمر، فالسعودية تكون مشهورة بوجود التمر بها بشكل كثير لذلك يتم خبز المعمول بالتمر، وكذلك نجد عدد من السيدات يقومون بحشو المعمول بالملبن، ولكن حشوه بالتمر هو الأحلى والألذ في الطعم والرائحة ويكون عليه إقبال كبير. مكونات المعمول السعودي كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف كوب كبير من السكر البودر.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الهيل المطحون.

نصف كوب كبير من السمنة البلدى الذائبة.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كمية مناسبة من التمر للحشو. طريقة عمل المعمول السعودي نقوم بإحضار طبق كبير ونضع به كوبان كبيران ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ونضيف إليه رشة بسيطة من الملح ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الهيل المطحون ناعم نضع نصف كوب كبير من السكر البودر وقومي بخلطهم مع بعض بشكل جيد.

وقومي بوضع نصف كوب كبير من السمنة البلدى الذائبة ونضيف نصف كوب كبير من الزبدة ويفضل أن تكون مذابة أيضا ويتم عجن السمنة والزبدة مع خليط الدقيق ويتم خلطهم مع بعض بشكل جيد للحصول على قوام رملي.

ثم نقوم بيضة واحدة وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ونستمر في عجن كل هذه المكونات مع بعضها للحصول على عجينة متماسكة.

ونتركها حتى ترتاح قليلا وفي هذا الوقت يتم تجهيز التمر من خلال إحضار طبق ونضع به التمر وممكن أن نضيف إليها زبدة ويتم تقليبها لتكون ناعمة.

وقومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ويتم عمل تجويف في هذه الكور ونضع بداخلها قطعة من التمر ويتم غلقها جيدا ونضعهم في صينية وندهنها بالسمنة.

ونضع بها المعمول وممكن أن نضغط عليه ويتم إدخاله في الفرن بشرط أن يتم تشغيلها من قبل حتى تكون ساخنة ونتركه حتى يكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة المعمول السعودي بالتمر الدايب دوب أعملي المعمول السعودي على أصوله بمقادير غير مكلفة - ثقفني

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