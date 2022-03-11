نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية مثل المخابز والأفران هشة و خفيفة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير القرص الطرية من أقدم المخبوزات التي كان يتم تحضيرها في الأفران والمخابز فهي معروفة بأسم القرص الفلاحى وهذا لأن مناطق الأرياف والصعيد يقومون بتحضيرها دائما يقدمونها لأفراد أسرتهم في الإفطار وبين الوجبات، فهي من المخبوزات الاقتصادية جدًا فهي تتكون من مكونات متوفرة في كافة المنازل و خطوات تحضيرها بسيطة وسريعة جدًا.

أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية الهشه والخفيفة بحشو التفاح و صوص التوفي https://t.co/hQMeqKeWPo — ثقفني (@thaqfny_shukran) أسهل طريقة لتحضير كيكة الخلاط الاقتصادية الهشه والخفيفة بحشو التفاح و صوص التوفي https://t.co/hQMeqKeWPo — ثقفني (@thaqfny_shukran) March 8, 2022

مقادير القرص الطرية

مكونات وصفتنا اقتصادية جدًا ولن تكلفك كثيراً، فهي متوفرة في جميع المنازل فهي من ألذ المعجنات التي يمكنك تحضيرها في المنزل وهي:

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الحليب الرايب.

2 ملعقة كبيرة حليب البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.

رشة من الملح.

نصف كوب من السمنة البلدي.

كوب من الحليب الدافئ.

نصف كوب من القشطة البلدي.

ربع كوب من الزيت النباتي.

5 معالق من السمسم للمحمص.

3 معالق من الشمر الصحيح.

ملعقتين من اليانسون الصحيح.

(الحشوات)

جبنة براميلي.

عجوة طرية.

قرفة بالسكر.

طريقة تحضير القرص الطرية

القرص الطرية من أكثر المقبلات و المعجنات التي من الممكن تحضيرها بيدك من المنزل، لأنها لا تحتاج إلى مكونات مكلفة، كما أنها من المعجنات التي لا تحتاج إلى مجهود أثناء تحضيرها، ويمكن عمل كمية من القرص الطرية و الاحتفاظ بها، و سنقدم لكم طريقة تحضيرها من المنزل خطوة بخطوة و الطريقة هي:

في وعاء صغيرة نقوم بخلط الخميرة و السكر و ملعقتين من الحليب الدافئ ونقلبهم مع بعضهم جيدًا ونتركهم على جنب حتى تتفاعل الخميرة.

بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونقوم بوضع الدقيق الأبيض و ملعقة من البيكنج بودر و الشمر واليانسون والسمسم ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف السمن البلدي بعد إذابتها و نضيف الزيت ورشة الملح.

نخلط جميع هذه المكونات جيدًا حتى يتشرب الدقيق من السمن والزيت ويصبح مثل كحبات الرمل.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب الرايب والقشطة البلدي ونقوم بعجن القرص و بالتدريج نقوم بإضافة الحليب الدافئ مع العجن المستمر حيث يصبح قوام العجينة طري.

نغطي العجينة بكيس نايلون ونتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

ثم نقوم بتشكيل عجينة القرص الطرية كور متساوية الحجم نتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

نقوم بتشكيلها دوائر متوسطة الحجم و يمكن إضافة الحشو المفضلة من الجبنة أو العجوة ولكن لابد أن تكون الحشوة باردة لكى تستطيعين وضعها في القرص.

نأتي بصينية الفرن ونوزع بداخلها ملعقة من الزيت ثم نقوم برص قطع القرص الطرية ونترك مسافة بين كل قطعة والأخرى.

بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الوجه و من الأسفل لمدة 15 دقيقة، لابد من تتبع القرص الطرية بين كل فترة لأنها سريعة التسوية.

نخرجها من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.

يمكننا تخزين القرص الطرية في علبة محكمة الغلق بعيد عن الرطوبة و أشعة الشمس لكى تحافظ على طعمها المميز و لا تجف.

تعليمات هامة لنجاح القرص الطرية

لكي تحصلين على قرص طرية و خفيفة وهشه مثل الأفران لابد من مراعاة بعض الأشياء وهي:

الدقيق الذي يتم استخدامه لابد أن يكون متعدد الاستخدام.

كما لابد من نخل الدقيق قبل استخدامة لان هذه الخطوة مهمه في كافة المعجنات لأنها تعطي للعجينة طرواة و تجعلها هشه.

عند تسيح السمن لا تقومي بتسخينها فقط تسيح لكى لا تهبط العجينة.

افركي السمن البلدي مع الدقيق جيدًا لكى تتشرب منه ويصبح الدقيق كحبات الرمل هذا ما يجعل القرص طرية و خفيفة.

بعد تشكيل العجينة ورصها في الصينية اتركيها ترتاح قليلًا لكى يتم تسويتها بشكل جيد.

من الأفضل تشكيل قطع القرص الطرية بشكل متساوي ومنتاسق لكى يتم تسوية كافة قطع القرص بشكل الصحيح وتأخذ نفس التسوية.

لا تقومي بتخزين القرص الطرية ألا بعد أن تبرد تماماً لكي لا تتلف أو تجف، وتوضع في مكان بعيد عن الرطوبة و أشعة الشمس.

يجب الإغلاق على القرص الطرية بشكل جيد لكى لا تتعرض للهواء.

من أهم الخطوات التي تحافظ على القرص الطرية هي عند خروج القرص من الفرن نقوم بوضعها في طبق كبير ونغطيها لكي تحافظ على الطراوة.

إذا قمت بتحضير كمية كبيرة من القرص من الأفضل وضعها في الفريزر في كيس او علبه محكمة الغلق.

لا تقومين بتحمير القرص الطرية تحمير غامق لكي لا تجف وتصبح ناشفة.

حشو العجوة للقرص الطرية

من أكثر الحشوات اللذيذة التي تضاف للقرص الطرية هي حشو العجوة وهذا لأنها تزيد من القيمة الغذائية للقرص و تعطيها طعم مميز جدًا ومن الحشوات الاقتصادية التي لا تحتاج تكلفة او مجهود في تحضيرها، المكونات هي:

نصف كيلو من التمر ( العجوة).

2 معلقة كبيرة من السمن البلدي.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة ( اختياري).

3 معالق كبيرة من الحليب السائل.

طريقة تحضير حشو العجوة

لأن القرص الطرية من أكثر المعجنات المحببه لدى الجميع وبالأخص الاطفال وتناولون منها بكثرة تحرص الأمهات على إضافة الحشوات المغذية لدي يستفاد ابنائها منها وتعطيهم حيوية ونشاط، ومن أكثر الحشوات المغذية التي يمكن وضعها في القرص الطرية هي حشو العجوة فهي مليئة بالقيم الغذائية وغير مكلفة وطريقة تحضيرها بسيطة جدًا و هي:

نقوم بوضع طاسة كبيرة على نار متوسطة ونضيف عليها السمن حتى تذوب.

بعد ذلك نضيف عليها العجوة والحليب ونقلبها حتى تسيح مع السمن ثم نضيف القرفة ونقلبها.

نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد لكى نتستطيع تشكيلها.

ثم نقوم بتشكيلها كور صغيرة متساوية ومن الأفضل عدم وضع حشوه كثيرة في القرص الطرية لكى تحافظ القرص على طعمها المميز.

حشو القرفة والسكر للقرص الطرية

هناك العديد من الحشوات التي يمكن إستخدامها كحشو للقرص الطرية ومن أهم تلك الحشوات السكر والقرفة والمكونات هي:

كوب من السكر الأبيض.

3 معالق كبيرة من القرفة.

4 معالق كبيرة من السمن البلدي أو الزبدة.

طريقة تحضير حشو القرفة والسكر