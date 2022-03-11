دلكة النشا والفازلين لتفتيح وتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الغامقة من أول مرة

الكثير من السيدات يبحثون عن الأشياء التي تساعد على تبييض الجسم والتخلص من كل المشاكل التي تتعلق به فمن المعروف أن توجد عدد من المناطق بالجسم تكون باللون الغامق أو الأسمرن فهذه المناطق تسمي بالمناطق الحساسة أو الداكنة ومن ضمنها هي منطقة العانة أو البيكيني ومنطقة تحت الإبط وكذلك الأكواع والركب، فكلا منهم يحتاج إلى إستعمال نوع من أنواع كريمات التفتيح أو إستخدام خلطة أو ماسك من ضمن الماسكات الطبيعية، فقد توجد العديد من الكريمات أو بعض المنتجات التي تساعدنا في الحصول على هذه النتيجة ولكنها قد يكون لها تأثير سلبي على الجلد وبالتحديد في المناطق الحساسة.

لأن الجلد بها يكون حساس جدا فعندما نضع عليهم مثل هذه الأشياء قد تظهر بعض العلامات الغير مرغوب فيها على الجسم، نتيجة لإحتواء هذه الأشياء على مواد كيميائية تضر بشرة الجسم تماما وتظهر عليه حساسية وبقع تكون باللون الأحمر، فمن الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية أو يتم إستعمال كريم يكون طبيعي، ومن ضمن هذه الكريمات الطبيعية هو كريم النشا والفازلين فهذا الكريم يساعد بشكل كبير على تفتيح الجسم والمناطق الداكنة بكل سهولة ونتيجته تكون سريعة جدا ولا تستغرق وقتا طويلا.

مكونات كريم النشا والفازلين لتبييض الجسم

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتبييض الجسم