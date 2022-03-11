نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دلكة النشا والفازلين لتفتيح وتبييض وتقشير الجسم كله وإزالة البقع الغامقة من أول مرة في المقال التالي
الكثير من السيدات يبحثون عن الأشياء التي تساعد على تبييض الجسم والتخلص من كل المشاكل التي تتعلق به فمن المعروف أن توجد عدد من المناطق بالجسم تكون باللون الغامق أو الأسمرن فهذه المناطق تسمي بالمناطق الحساسة أو الداكنة ومن ضمنها هي منطقة العانة أو البيكيني ومنطقة تحت الإبط وكذلك الأكواع والركب، فكلا منهم يحتاج إلى إستعمال نوع من أنواع كريمات التفتيح أو إستخدام خلطة أو ماسك من ضمن الماسكات الطبيعية، فقد توجد العديد من الكريمات أو بعض المنتجات التي تساعدنا في الحصول على هذه النتيجة ولكنها قد يكون لها تأثير سلبي على الجلد وبالتحديد في المناطق الحساسة.
لأن الجلد بها يكون حساس جدا فعندما نضع عليهم مثل هذه الأشياء قد تظهر بعض العلامات الغير مرغوب فيها على الجسم، نتيجة لإحتواء هذه الأشياء على مواد كيميائية تضر بشرة الجسم تماما وتظهر عليه حساسية وبقع تكون باللون الأحمر، فمن الأفضل أن نقوم بإستخدام خلطة طبيعية أو يتم إستعمال كريم يكون طبيعي، ومن ضمن هذه الكريمات الطبيعية هو كريم النشا والفازلين فهذا الكريم يساعد بشكل كبير على تفتيح الجسم والمناطق الداكنة بكل سهولة ونتيجته تكون سريعة جدا ولا تستغرق وقتا طويلا.
مكونات كريم النشا والفازلين لتبييض الجسم
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتبييض الجسم
- يتم تحضير وعاء مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا ثم نضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الفازلين ونقوم بوضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- وبعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض ويتم مزجهم مع بعض.
- ثم نضع هذا الكريم على الجسم بجميع مناطقه المختلفة ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة وبعد هذا الوقت نقوم بغسل الجسم بإستخدام الماء البارد ويكرر هذا الكريم مرتين في الإسبوع على الأقل.
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