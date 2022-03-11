نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كفتة اقتصادية ممكن تاكليها طريقة عمل كفتة البطاطس بالخلطة اللذيذة بطعم مقرمش وشهي في المقال التالي

تعد البطاطس من الاكلات المحبوبه لدى الجميع التى تقدم باكثر من طريقة، يمكن تحضيرها مقلية ويمكن تحضيرها فى صينية بالصلصة، تبحث دائما الامهات عن طرق جديدة لتقديم البطاطس لابنائها حيث انها تقدم مع الخبز على شكل سندوتشات كوجبة افطار فى اثناء اليوم الدرسى، واليوم نقدم لكم طريقة جديدة لتحضير البطاطس فى المنزل وهى كفتة البطاطس. طريقة عمل كفتة البطاطس المكونات ١كيلو من البطاطس.

كوب من البقسماط الناعم.

كوب من الدقيق الابيض.

٣بيضات.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

زيت غزير للقلى. الطريقة نقوم بتقشير البطاطس وغسلها جيدا بالماء.

نقطع البطاطس الى مكعبات وتقلب بالقليل من الملح.

نضع البطاطس فى قدر على نار متوسطة ثم نضف اليها الماء ونتركها حتى تستوى جيدا.

تصفى البطاطس من الماء ونتركها حتى تبرد تماما.

نضف الزبدة الى البطاطس ونقوم بهرسها بشكل جيد حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضع معها الملح والفلفل الاسود ونقلبها جيدا.

نقوم بتشكيل البطاطس الى دوائر او اصابع على حسب الشكل المرغوب فيه.

نحضر وعاء مسطح ونضع فيه البقسماط الناعم ونحضر وعاء اخر نضع فيه الدقيق.

فى وعاء صغير نقوم بخفق البيض.

نأخذ كور البطاطس نغلفها فى الدقيق ثم الى البيض ثم نغلفها بطبقة اخرى من البقسماط المطحون.

نكرر العمليه حتى ننتهى من الكميه الموجوده.

ندخل كفتة البطاطس فى الثلاجه لمدة ساعه على الاقل.

نخرج كفتة البطاطس من الثلاجه ونضعها فى زيت غزير ساخن.

تقلب البطاطس ببطئ على الوجين حتى تاخذ اللون الذهبى الرائع.

نخرج البطاطس على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

ءنرص كفتة البطاطس فى سرفيس التقديم مع البقدونس المفروم للتزيين.

يمكن ان يقدم معها البانية او البفتيك.

يقدم دائما مع كفتة البطاطس سلطة الثومية. فوائد البطاطس تساعد فى زيادة الوزن للاشخاص الذين يعانون من النحافة ويتبعون نظاما غذائيا لزيادة الوزن.

تساعد فى الحفاظ على صحة القلب.

تساعد فى تنمية الخلايا المضادة للسرطان.

تحتوى على النشويات المفيدة للجسم عند تناولها بمقدار مناسب. عمر شويل - جدة ألذ كفتة اقتصادية ممكن تاكليها طريقة عمل كفتة البطاطس بالخلطة اللذيذة بطعم مقرمش وشهي - ثقفني

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