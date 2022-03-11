نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط في المقال التالي

كيكة البرتقال هي من الذ انواع الكيك وتتميز بطعمها اشهي اللذيذ ونكهة البرتقال خاصة اننا في فصل الشتاء وموسم البرتقال ونبحث عن الجديد في وصفات الكيك عن الوصفات المعتادة واليوم سنتعرف على اسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط. طريقة عمل كيكة البرتقال المكونات مكوّنات خليط الكيك: كوبان من الطحين.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

كوب من السٌكّر الناعم.

خمس بيضات كبيرة الحجم.

كوب من الزيت النباتي.

رشّة صغيرة من الملح.

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودرة. مكوّنات صوص البرتقال: كوب ونصف من السُكّر الناعم المطحون.

ملعقتان كبيرتان من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من برش البرتقال.

قطرتان من لون الطعام البرتقالي. طريقة التحضير نحضر وعاء ونضع به الدقيق والبكينج باودر بعد نخله ونضيف ذرة الملح، ثم نحضر الخلاط ونضع به البيض والفانيليا والسكر ونضربهم جيداا في الخلاط لم،ة عشر دقائق حتي يصبح الخليط فاتح اللون ثم نضيف الزيت وعصير البرتقال ثم نستمر في الخلط مرة اخرى حتى تتجانس المكونات معا ثم نضيف هذا الخليط على خليط الدقيق ونقوم بخلطهم بواسطة المضرب الشبكي اليدوي حتى تتجانس المكونات معا.

نحضر صينية مناسبة ونضع بها مادة دهنية ورش بعض الدقيق حتى لا يلتصق العجين بالصينية ثم نقوم بصب هذا الخليط في الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية ثمّ وضع الصينية في الفرن وخبز الكيك لمدّة خمس وأربعين دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم نقوم باخراج الكيكة من الفرن واختبارها بواسطة عود خشبي او الشوكة ثم نتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقطيعها ووضعها في اطباق التقديم. طريقة تحضير صلصة البرتقال: نقوم بوضع السكر، وبرش عصير البرتقال، واللون البرتقالي داخل طبق عميق.

نقوم بتقليب المكونات بالشوكة حتى تتكون صلصة ناعمة القوام مثل قوام العسل، ثم توزّيعها مباشرةً على الكيك.

تزيين الكيك ببرش البرتقال أو خيوط البرتقال وتقدّيمها باردة مع الشاي أو القهوة الساخنة حسب الرغبة. عمر شويل - جدة اسهل طريقة لعمل كيكة البرتقال في الخلاط - ثقفني

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