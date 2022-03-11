بملعقة كريم جونسون والنشا السحري تبييض وتفتيح البشرة والرقبة وشد التجاعيد من أول أستخدام

تبييض الوجه من أكثر الأشياء التي تسعى كل إمرأة في تحقيقها فمن المعروف أن جميع الفتيات تبحث دائما عن كل الإستخدامات أو الماسكات التي تساعدها في الحصول على بشرة بيضاء نقية، فتجد بالفعل الكثير من الأشياء التي تعمل على ذلك ولكن منها النافع ومنها الضار فمن ضمن الإستعمالات الضارة هو اللجوء إلى إستعمال مستحضرات التجميل مثل كريم الأساس أو أي كريم آخر، يساعد على التبييض ولكن إستخدام هذه الأشياء يضر البشرة بشكل كبير وملحوظ، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيميائية والتي تؤثر تأثير سلبي على الوجه وغير ذلك أن إستعمال كريم الأساس يعمل على تبييض الوجه بالفعل.

ولكن كثرة إستخدامه قد يضر البشرة تماما وتدهورها وكذلك لا يدوم مفعوله سوي عدة ساعات قليلة ولكن من الضروري أن نستخدم خلطة طبيعية مفيدة تساعد على تبييض الوجه، وأقوي خلطة هي خلطة كريم جونسون والنشا فهي تعتبر خلطة سحرية تفيد البشرة بشكل كبير وغير ذلك أنها تعالج جميع مشاكل الوجه، فهي لها القدرة على إزالة الهالات السوداء والتخلص من الرؤوس السوداء والتجاعيد ويعمل أيضا علي شد البشرة، ومن الأفضل أن نكرر خلطة كريم جونسون والنشا مرة واحدة في الإسبوع لكي تعطينا أفضل نتيجة.

يعتبر كريم جونسون والنشا من أقوى كريمات التفتيح التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل سريع وجذاب وبدون ترك أي أثر سلبي على الوجه، وذلك لأن هذا الكريم قد يحتوي على مواد طبيعية لا تسبب ضرر للجلد فبالتالي يتم إستخدامه بشكل أمن وغير ذلك أنه يناسب كل أنواع البشرة ويعالجها من جميع المشاكل المتعلقة بها إن وجد.

مكونات خلطة كريم جونسون النشا لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من كريم جونسون.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة كريم جونسون والنشا لتبييض الوجه