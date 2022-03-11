بدون ما يمتص زيت طريقة صحية لعمل القرنبيط المقلي المقرمش بطعم لذيذ وشهي

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يعد القرنبيط من الاكلات الشعبيه اللذيذة التى يحبها الجميع، يمكن تحضير القرنبيط باكثر من طريقة مختلفه مثل القرنبيط بالصلصة او القرنبيط المقلى او القرنبيط المسلوق، ويحضر القرنبيط ايضا كنوع من انواع المخللات المفضله، واليوم نقدم لكم طريقة عمل القرنبيط الصحى بدون زيت وبطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل القرنبيط بدون زيت المكونات قرنبيطة متوسطة الحجم.

ماء للسلق.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من الكمون.

٢معلقة كبيرة من زيت الزيتون. الطريقة نقوم بتقطيع القرنبيط الى قطع صغيرة وننظفه ونغسله جيدا بالماء.

فى وعاء عميق نضع القرنبيط مع الماء ونتركة على نار متوسطة حتى يتم تسويته.

نخرج القرنبيط من الماء على مصفاه ونتركه حتى يبرد ويتخلص من الماء تماما.

نقوم بتحضير صينية وندهنها بقليل من الزيت.

نرص القرنبيط فى الصينية ونضف اليه زيت الزيتون مع رشة الملح والكمون.

نضع الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عندما يأخذ القرنبيط اللون الذهبى الفاتح نخرج الصينية من الفرن.

يقدم القرنبيط ساخنا مع الخبز البلدى والبطاطس المقليه وسلطة الخضروات. طريقة عمل القرنبيط بالصلصة المكونات قرنبيطه صغيرة الحجم.

٢معلقة كبيرة من الزيت.

٢كوب من الطمام المعصورة.

ملح وفلفل اسود وكمون.

٢فص ثوم مهروس.

ماء لسلق الكرنب.

كمية قليلة من البقدونس المفروم. الطريقة ننظف القرنبيط ونقطعه الى قطع متوسطة الحجم.

فى قدر على نار متوسطة نضع القرنبيط مع الماء ونتركه حتى يتم تسويته.

يصفى القرنبيط ويترك حتى يبرد.

فى وعاء عميق نضع الزيت مع الثوم المهروس ونقوم بتشويحه جيدا.

نضف اليه الطماطم المعصورة والملح والفلفل الاسود والكمون ونتركه على نار متوسطة حتى تتجانس جميع المكونات.

نرص القرنبيط فى صينية ونضف اليه الصلصة وندخله فى الفرن لمدة نصف ساعه.

نخرج طاجن القرنبيط من الفرن ويقدم ساخنا.

نضع على الوجه القليل من البقدونس للتزين. فوائد القرنبيط يساعد فى الحماية من الامراض السرطانية.

يساعد فى عملية الهضم.

يساعد فى دعم القدرات الذهنية.

يساعد فى تقوية العظام.

تحسين الدورة الدموية فى الجسم.

يعمل على تقوية المناعة لانه غنى بعدة فيتامينات مفيدة.

يحمى المعدة من التعرض لامراض الجهاز الهضمى. عمر شويل - جدة بدون ما يمتص زيت طريقة صحية لعمل القرنبيط المقلي المقرمش بطعم لذيذ وشهي - ثقفني

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