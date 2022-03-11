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كيكة قدرة قادر من أشهر أنواع الحلويات التي يعشقها الجميع، ولكن قد تتردد بعض السيدات في تحضيرها في المنزل، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها بطريقة مضمونة ورائعة. كيكة قدرة قادر المكونات مقادير الكراميل ٤/٣ كوب سكر

ربع كوب ماء

عصير نصف ليمون مقاديرالكريمة: 3 كوب حليب ساخن

4 بيضات

1/4 كوب سكر

ڤانيليا مقادير الكيك كوب ونصف دقيق

ربع كوب كاكاو خام

1/2 كوب حليب

1/2 كوب زيت

نصف كوب سكر

3بيضات

ملعقة صغيرة وربع بيكينج باودر

فانيليا

ذرة ملح طريقة تحضير كيكة قدرة قادر يتم إعداد كيكة قدرة قادر بثلاث طبقات، ففي البداية قومي بتحضير طبقة من الكراميل عن طريق وضع 3/4 كوب من السكر على نار متوسطة ثم قومي بإضافة ربع كوب من الماء وعصير نصف ليمونة، وعندما يبدأ لون السكر يتحول إلى اللون الذهبي ابدئي في التقليب، ثم قومي برفعه من على النار وضعيه في صينية الركيكة واتركيه حتى يبرد تمامًا.

بعد ذلك أبدئى في تحضير الطبقة الثانية من الركيكة وهي طبقة الكريمة، فقومي بوضع 4 بيضات في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الفانيليا، وربع كوب من السكر، ونصف كوب من الحليب الساخن، اخلطي جميع المكونات معاً جَيِّدًا، ثم قومي بإضافة باقي كمية الحليب بالتدريج واستمري في الخلط، بعد ذلك قومي بإضافة الخليط على طبقة الكراميل

أبدئى في تحضير الطبقة الثالثة، طبقة الركيكة، ضعي 3 بيضات في وعاء عميق، ثم قومي بإضافة نصف كوب من الحليب البارد مع نصف كوب زيت ونصف كوب من السكر ورشة من الفانيليا، واخلطي المكونات جيداً معاً، بعد ذلك قومي بوضع المكونات الجافة كوب ونصف من الدقيق، وربع كوب كاكاو وملعقة وربع من البيكنج بودر وذرة من الملح، وأخلطيهم تماماً، بعدها ضعي المكونات السائلة بالتدريج على خليط الدقيق واستمري في التقليب حتى يصبح الخليط ممتزج، ثم قومي بإضافته لمكونات الكراميل والكريم.

ضعي صينية كيكة قدرة قادر في حمام مائي مزود بالخل، وقومي بإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 م، واتركيها لمدة ساعة تَقْرِيبًا.

بعد ذلك قومي بوضعها في الثلاجة لمدة 24 ساعة، وستجدي أن الطبقات انفصلت وأصبحت رائعة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالكريم كراميل "كيكة ٣ طبقات" باسهل طريقة - ثقفني

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