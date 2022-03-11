أعملي بنفسك غسول طبيعي منزلي لتنظيف البشرة وإزالة الجلد الميت والشوائب من أول مرة

يعتبر غسول البشرة من أهم أنواع العناية والإهتمام بالوجه ويعد أيضا نوع من أنواع مستحضرات التجميل والتي ينصح دائما بعدم الإستغناء عنه، لأنه مهم وضروري جدا في حياة كل إمرأة أو فتاة وذلك نظرا لأنهم يبحثون طوال الوقت عن كيفية تنظيف البشرة لكي تكون لامعة ومشرقة، ومن المعروف أن هذا الشيء لا يحدث إلا بإستخدام غسول البشرة، فقد تلجأ معظم الفتيات إلى شراء الغسول من أحد الأسواق فقد يوجد له العديد من الأنواع والماركات المختلفة ونجد أنواع منه تباع بأعلى الأسعار وأنواع أخرى تكون بأقل الأسعار.

ولكن سواء هذا النوع أو ذاك لا يصلحون للإستخدام لأن غسول البشرة الجاهز من المؤكد أنه يحتوي على عدد من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تضر الوجه وتجعله بشكل سئ، لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل غسول للبشرة في المنزل فهذا الشئ أفضل بكثير، لأنه يحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية التي تفيد الوجه وتجعله مميز ونقي وخالي من أي مشكلة، فهذا الغسول الذي يتم عمله من خلال هذا المقال يكون مناسب لجميع أنواع البشرة وأيضا يحميها ويحافظ عليها فلابد من أن نلتزم به حتى نحصل على بشرة صافية وبيضاء.

يعد غسول البشرة من أهم الأشياء التي لا يمكن الإستغناء عنها نهائيا لأنه يحافظ على البشرة بشكل كبير من أي مشكلة ممكن أن تتعرض له، وبجانب هذا أن مع كثرة إستخدامه قد يعالج جميع المشكلات التي ممكن أن توجد بالوجه ويساعد أيضا علي التفتيح في فترة قصيرة جدا ولكن كل هذا يحدث عند إستخدام غسول للبشرة يكون طبيعي ويتم عمله في البيت.

مكونات غسول طبيعي للبشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

بيضة واحدة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل غسول طبيعي للبشرة