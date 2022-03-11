وصفة اليوم هي تحضير وصفة يابانية سحرية لتبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات في أسبوع واحد فقط، إليكي سيدتي كريم مذهل لتبييض البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه أيضاً حيث أنه يحتوي على مكونات طبيعية رائعة ومغذية للبشرة، يعتبر هذا الكريم من الكريمات المذهلة للتخلص من التجاعيد وتفتيح البشرة أكثر من 5 درجات في وقت قصير جداً، كما يعمل على تخليص البشرة من البقع الداكنة والتي تصيب البشرة بكثرة عند التعرض لأشعة الشمس الحارقة، وجميع مكونات هذا الكريم طبيعية وليس لها أضرار على البشرة في المستقبل، يحتوي الكريم على العديد من المعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة كما يعمل على تخفيف الهالات السوداء التي تظهر أسفل منطقة العينين.

وصفة يابانية سحرية لتبييض البشرة في اسبوع فقط

يتكون الكريم السحري من العناصر التالية :

3 ملاعق كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي.

2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

5 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

عصير الليمون الحامض.

إزالة البقع الداكنة والتصبغات

في وعاء مناسب أضف النشا والكركم مع إضافة الدقيق ثم امزج المكونات مع بعضها جيداً، وبعد ذلك أضف الحليب السائل ويمزج مجدداً حتى تندمج المكونات مع إضافة قطرات من عصير الليمون الحامض، ثم لكي تتمكن من تحضير الكريم الياباني السحري لتبييض البشرة و إذالة البقع و التصبغات يتم خلط المكونات بشكل جيد حتى تحصل على خليط متجانس كريمي، وبعد ذلك قم بإحضار علبة زجاجية فارغة ثم افرغ الخليط بداخلها وضعها بالثلاجة حتى يصبح الكريم متماسك.

طريقة تحضير الكريم واستخدامه

بعد ذلك ضعي الكريم على بشرة وجهك ورقبتك ثم اتركيه لمدة 30 دقيقة على الأقل، وبعد ذلك قومي بإزالة الكريم من البشرة بواسطة الماء الفاتر وسوف تلاحظين اختفاء التجاعيد و أن البشرة أصبحت بيضاء، استخدمي هذا الكريم كل يوم حتى تحصل على النتيجة المرجوة حيث أن هذا الكريم يقضي على التجاعيد التي توجد بالوجه، ويقلل من ظهور علامات التقدم في السن المبكرة كما أنه يقضي على البقع الداكنة والاسمرار، كذلك يزيل البثور والحبوب التي تنتج بسبب الزيوت التي تنتجها البشرة الدهنية.