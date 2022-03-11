نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة عربيات الكبدة أعملي الكبده البلدي على أصولها بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان في المقال التالي

الكبده البلدي من الأكلات المشهورة في مصر وهي تتميز بطعمها الشهي خاصة إذا تم تقديمها مع سلطة طحينة وتوجد طرق مختلفة لتحضيرها ومنها الكبده بالبصل والطماطم أو الثوم والفلفل وغيرها، وتعد من الوجبات السريعة والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت فتابعونا. طريقة عمل الكبده البلدي المكونات: 500 جرام كبده بلدي.

2 حبة بصل مفروم.

3 فصوص ثوم مفروم.

3 حبات فلفل ألوان مقطع شرائح.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وكمون.

رشة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف ملعقة كزبرة ناشفة مطحونة. طريقة التحضير: يجب أن نقوم بتقطيع الكبده إلى مكعبات متساوية في الحجم ثم نضيف عليها الليمون ونتركها جانبا مع رشة من الكزبرة المطحونة. نقوم برفع قدر على النار ونسخن الزيت جيدا ثم نضع البصل وعندما يذبل يوضع الثوم ونقلب لمدة دقيقة حتى تخرج رائحته. بعد ذلك نضيف مكعبات الكبده ونتركها قليلا حتى يتغير لونها ثم يضاف الفلفل الألوان ونتبل الخليط بالملح والكمون والفلفل الأسود. نغطي القدر ونترك المكونات على نار هادئة ثم تقدم الكبده وهي ساخنة مع عصير الليمون وسلطة طحينة وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبدة بالبصل والطماطم المكونات: نصف كيلو كبده بقري.

3 حبات بصل مقطع.

3 حبات طماطم مقطعة.

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمنة بلدي.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

قرن فلفل حار.

رشة ثوم بودرة.

رشة أوريغانو. طريقة التحضير: نسخن الزيت في مقلاة عميقة على النار أو السمنة ثم يضاف البصل مع الكبدة ونترك المكونات لمدة دقيقة ثم نقلبها حتى يتغير لونها. أضيفي الطماطم وضعي جميع البهارات السابقة وقلبي ثم نخفض النار ونترك الكبده حتى تنضج تماما ثم توضع في طبق التقديم. ويقدم بجانبها بطاطس محمرة وعيش فينو وجرجير أو خس مع سلطة طحينة وشرائح من الخيار وبالهنا والشفا. طريقة عمل الكبده العادية المكونات: نصف كيلو كبده.

5 فصوص ثوم مفروم.

فلفل ألوان مقطع.

ملح وكمون.

كزبرة ناشفة مطحونة.

عصير ليمون.

زيت. طريقة التحضير: في بولة نضع عصير الليمون مع ملعقة من الخل و2 فص ثوم مفروم والبهارات مع الكبده ونقلب جيدا ثم نتركها جانبا. نسخن الزيت ونضيف في القدر خليط الكبدة ونقلب ثم يضاف الثوم مع الفلفل الألوان وعندما تنضج الكبده تقدم وهي ساخنة. عمر شويل - جدة بطريقة عربيات الكبدة أعملي الكبده البلدي على أصولها بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة عربيات الكبدة أعملي الكبده البلدي على أصولها بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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