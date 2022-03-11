سر تدميس الفول في المنزل لمذاق رائع مع كيفية الحصول على اللون الأحمر بدون اسوداد

سر تدميس الفول في المنزل ، يعتبر الفول المدمس من أكثر المأكولات تناولًا بين كافة الأفراد في مصر، حيث يلجأ الكثيرين إلى تناوله في وجبة الإفطار خصيصًا قبل الذهاب إلى العمل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الكبرى التي تساعد الجسم على الاحساس بالامتلاء، ويمكن الاستفادة بكافة فوائده بمبالغ بسيطة، ولكن على الرغم من ذلك تبحث ربات البيوت دائمًا عن الطريقة الصحيحة لإعداده في المنزل من أجل ضمان المكونات الموضوعة بداخله لتقديم وجبة صحية شهية لأفراد أسرتها، نظرًا لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات فمكونه الأساسي هو الفول وهو يتواجد في كافة المحلات بأسعار رخيصة.

سر تدميس الفول في المنزل

يعتبر الفول من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها من العناصر، التي تجعلها مصدر أساسي للقضاء على التوتر والإجهاد، ويساعد على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهو من أفضل الأكلات المفيدة لصحة القلب، وفوق كل هذا لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حيث تحتوي كل أربعة ملاعق من الفول المدمس على 210 سعر، ولذلك فهو من الأكلات المناسبة حتى لمتبعي الحميات الغذائية :

ويمكن تحضير الفول المدمس عن طريق إحضار المكونات التالية :

نصف كيلو فول مدمس.

2 معلقة فول مدشوش.

ربع كوب عدس أصفر.

كوب من الماء المغلي.

شرائح من الليمون.

ربع كوب من الخل.

خطوات تحضير الفول