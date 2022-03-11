نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تدميس الفول في المنزل لمذاق رائع مع كيفية الحصول على اللون الأحمر بدون اسوداد في المقال التالي
سر تدميس الفول في المنزل ، يعتبر الفول المدمس من أكثر المأكولات تناولًا بين كافة الأفراد في مصر، حيث يلجأ الكثيرين إلى تناوله في وجبة الإفطار خصيصًا قبل الذهاب إلى العمل، لأنه غني بالعناصر الغذائية الكبرى التي تساعد الجسم على الاحساس بالامتلاء، ويمكن الاستفادة بكافة فوائده بمبالغ بسيطة، ولكن على الرغم من ذلك تبحث ربات البيوت دائمًا عن الطريقة الصحيحة لإعداده في المنزل من أجل ضمان المكونات الموضوعة بداخله لتقديم وجبة صحية شهية لأفراد أسرتها، نظرًا لأنه لا يحتاج إلى الكثير من المكونات فمكونه الأساسي هو الفول وهو يتواجد في كافة المحلات بأسعار رخيصة.
سر تدميس الفول في المنزل
يعتبر الفول من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية وغيرها من العناصر، التي تجعلها مصدر أساسي للقضاء على التوتر والإجهاد، ويساعد على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، وهو من أفضل الأكلات المفيدة لصحة القلب، وفوق كل هذا لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، حيث تحتوي كل أربعة ملاعق من الفول المدمس على 210 سعر، ولذلك فهو من الأكلات المناسبة حتى لمتبعي الحميات الغذائية :
ويمكن تحضير الفول المدمس عن طريق إحضار المكونات التالية :
- نصف كيلو فول مدمس.
- 2 معلقة فول مدشوش.
- ربع كوب عدس أصفر.
- كوب من الماء المغلي.
- شرائح من الليمون.
- ربع كوب من الخل.
خطوات تحضير الفول
- ينقع الفول في كمية كبيرة من الماء، ويفضل أن يترك منقوع يوم كامل وتكون المياه ساخنة.
- يصفى الفول جيدًا من المياه المتراكمة فوقها ويوضع بداخل الدماسة.
- يضاف العدس إلى الفول مع كمية من الماء الدافئ التي تغطي الفول والعدس.
- يترك الفول في الدماسة لمدة لا تقل عن ست ساعات على نار هادئة.
- يرجع السر إلى عدم اسمرار لون الفول إلى مراعاة عدم فتح الدماسة في أول ثلاثة ساعات نهائيًا، وفي الثلاثة ساعات الأخرى تضاف شرائح الليمون إلى الدماسة.
- والسر الثاني وراء نفس مذاق الفول في الخارج، هو إحضار صينية بها كمية من الرمل وتوضع على النار مباشر وعندما تسخن توضع بها الدماسة.
- بعد انتهاء الست ساعات تترك الدماسة مرة أخرى على النار لمدة ثلاثة ساعات.
- في وعاء كبير يوضع الفول بعد التأكد من تمام نضجه ويهرس في حالة الرغبة في تقديمه بتلك الطريقة وتوضع فوقه الطحينة والزيت والتوابل المرغوبة.
- أو يوضع في طبق التقديم ويتبل حسب الرغبة.
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