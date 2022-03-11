وصفة اليوم هي تحضير القناع السحري المضاد للشيخوخة للتخلص من تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة على الفور، يعمل هذا القناع على شد البشرة وإزالة التجاعيد وتحضيره سنحتاج إلى بذور الكتان، فهي تحارب التجاعيد وتعمل على ترطيب البشرة بفاعلية وذلك لأنها تحتوي على العديد من المواد التي تحارب الشيخوخة وتقلل من مظهرها، كما نحتاج إلى الأرز فهو يبطئ عملية شيخوخة الجلد ويعزز إنتاج خلايا جديدة، كذلك بالأرز يحفز إنتاج الكولاجين ويحسن مرونة الجلد كما أنه يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.

القناع السحري المضاد للشيخوخة

يتكون القناع السحري من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

1 ملعقة كبيرة من الزبادي غير المحلى.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز الأبيض.

التخلص من تجاعيد البشرة والخطوط الدقيقة

ضع بذور الكتان في إناء معدني واضف إليها الماء ثم ارفع الإناء على النار لمدة 15 دقيقة، واستمر في التقليب أثناء الغليان وعند الحصول على رغوة بيضاء اطفئ النار، وبعد ذلك قم بتصفية المغلى باستخدام قطعة قماش خفيفة أو جورب صيفي، لتستخرج الهلام من بذور الكتان ثم احتفظ به في جرة زجاجية صغيرة ويمكنك الاحتفاظ بهذا الجل في الثلاجة لفترة طويلة، ويمكنك إستخدام بذور الكتان على بشرتك مباشرة بدون إضافات واتركيها على بشرتك لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء.

طريقة تحضير القناع واستخدامه

لكي تتمكن من تحضير القناع ضع ملعقتين كبيرتين من جل بذور الكتان في وعاء وأضف إليه الزبادي، ثم اخلط جيداً وبعد ذلك أضف مسحوق الأرز إلى الخليط واخلط مجدداً، ثم ضعي الخليط على بشرة نظيفة ضعيه على بشرة الوجه والرقبة ثم اتركي الخليط على البشرة لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم رطبي بشرتك بكريم أو زيت مرطب، وكرري هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، ويمكنك تطبيق جل بذور الكتان على بشرتك مباشرة بدون إضافات واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ويمكنك تطبيق هذا الجل على بشرتك يومياً للحصول على أفضل النتائج القناع السحري المضاد للشيخوخة.