حضري البيتي فور في البيت زي المحلات يذوب في الفم ذوبان

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البيتي فور الدايب يعتبر من أكثر أنواع الحلويات، التي يفضلها البعض، لأنه يتميز بمذاق ناعم وشهي، ويمكن تحضيره بنكهة الفانيلا أو الشكولاتة، مما يجعل مذاقه أروع، مما يجعل بعض السيدات تريد معرفة تحضيره بدقة عالية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل البيتي فور الدايب في المنزل زي المحلات. مكونات عمل البيتي فور الدايب في المنزل: ٤ كؤوس كبيرة من الدقيق المنخول الفاخر.

كأسان كبيران من الزبدة الطرية.

٢٠٠ جرام من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة متوسطة فانيلا سائلة.

رشة متوسطة من الملح الناعم.

٢ صفار حبتان من البيض.

بيضة كبيرة الحجم. طريقة التحضير: اخفقي السكر الناعم مع مقدار الزبدة في العجان الكهربائي جيدا، حتى يتكون مزيج لونه فاتح، ثم ضيفي إليهم حبات البيض بشكل تدريجي مع الاستمرار في الخفق. ضيفي الفانيلا، والملح، والدقيق إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات على سرعة متوسطة، حتى تحصلي على عجينة ناعمة. ضعي العجينة داخل كيس نايلون، ثم اتركيها جانبا لمدة ٦٠ دقيقة، ثم احضري صينية وضعي بأسفلها ورق زبدة، ثم شكلي عجينة البيتي فور حسب الرغبة، ورصيه فوق الصينية. قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة لمدة ست دقائق، ثم ضعي به الصينية واتركيها على نار متوسطة لمدة ١٥ دقيقة، حتى ينضج البيتي فور الدايب ويصبح جاهز للتقديم. مكونات عمل البيتي فور بالمربى والشكولاتة: كأسان كبيران من الدقيق المنخول.

كأس كبير من الزبدة الطرية.

١٢٠ جرام من السكر الناعم.

٣ صفار حبات بيض.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة من الفانيلا.

ست ملاعق صغيرة من المربى، حسب الرغبة.

ستون جرام شيكولاتة خام. طريقة التحضير: اخفقي صفار البيض مع السكر، والفانيلا، ومقدار الزبدة جيدا، بواسطة العجان الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي باقي المكونات إلى خليط صفار البيض بشكل تدريجي، ثم استمري في خفق المكونات، حتى تحصلي على عجينة متماسكة. قومي بتشكيل عجينة البيتي فور إلى أصابع صغيرة الحجم ومتساوية، ثم ضعيها في قالب حراري، ثم ضعيها في فرن ساخن، حتى تنضج. وزعي كمية مناسبة من المربى بين كل حبتان من البيتي فور، حتى يتم لصقهم، ثم ضعي الشيكولاتة داخل الميكروويف لمدة نصف دقيقة، ثم زيني بها البيتي فور، حتى يصبح جاهز للتقديم. عمر شويل - جدة حضري البيتي فور في البيت زي المحلات يذوب في الفم ذوبان - ثقفني

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