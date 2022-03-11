نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بالكامل وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت في المقال التالي

عدم الاهتمام بالبشرة لفترات طويلة يسبب تراكم الجلد الميت وبالتالي يمنع ظهور خلايا جلد جديدة ويجعل البشرة باهتة ويقوم بغلق المسام، والكثير منا يذهب إلى صالونات التجميل من أجل تنظيف وتقشير البشرة واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الخلطات الطبيعية لتقشير الجلد الميت وجعل البشرة أكثر نعومة وجمال فتابعونا. خلطة لتقشير الجلد الميت الشوفان والزبادي: المكونات: 2 ملعقة من الشوفان.

2 ملعقة من الزبادي.

2 ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة في طبق صغير ثم يوضع على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة.

نفرك الوجه قبل غسله للتخلص من الجلد الميت ثم يشطف بالماء البارد وسوف تلاحظي النتيجة بنفسك.

أو نخلط الشوفان مع العسل وعصير الليمون ويوزع المعجون على البشرة بلطف ويترك لمدة 10 دقائق.

ثم يدلك بحركات دائرية ويغسل بالماء البارد هذه الخلطة تعتبر مقشر طبيعي للبشرة وينصح بتكرارها مرتين أسبوعيا. وصفة القهوة لتقشير الجلد الميت المكونات: 3 ملاعق من القهوة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة كبيرة عسل. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر وعاء ونضيف بداخله القهوة مع السكر ثم يضاف زيت الزيتون أو اللوز مع العسل ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 10 دقائق ثم ندلك برفق ويشطف بالماء الدافئ ونجفف بلطف تكرر هذه الخلطة مرة واحدة أسبوعيا.

هذه الخلطة تساعد في التخلص من الجلد الميت وتقوم بتنشيط الدورة الدموية وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة. أفضل مقشر لإزالة الجلد الميت الملح الخشن: المكونات: كمية مناسبة من الملح الخشن.

ماء دافئ. طريقة التحضير: قبل الاستحمام نقف تحت الماء الدافئ لمدة 5 دقائق ثم يوضع الملح على الجسم المبلل أو نمزج الملح مع الماء ونفرك الجسم والبشرة بهذا الخليط.

نقوم بالتدليك لمدة 3 دقائق ثم يشطف سريعا بالماء هذه الخلطة تساعد في التخلص من الجلد الميت وتنعم البشرة وتجعلها أكثر رطوبة. 2. العسل والليمون: المكونات: 3 ملاعق عسل.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: بولة متوسطة ونخلط بها المقادير السابقة ثم توضع على الوجه والرقبة باستخدام فرشاة ناعمة ويترك لعدة دقائق.

ثم نفرك بحركات دائرية ويغسل بالماء الفاتر ثم البارد هذه الخلطة تجعل البشرة بيضاء لأنها تزيل الجلد الميت. عمر شويل - جدة مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بالكامل وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقشر منزلي قوي لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم بالكامل وإزالة أي بقع داكنة مهما كانت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.