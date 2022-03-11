نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ كفتة ممكن تاكليها أعملي كفتة البطاطس الاقتصادية بخلطة رهيبة وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي
تعتبر كفتة البطاطس من الأكلات اللذيذة والشهية والتي يعشقها العديد من الناس وبالتحديد صغار السن فهي تعد من المأكولات المفضلة بالنسبة لهم، وغير ذلك أنها سهلة جدا في تحضيرها وسريعة أيضا ولا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود لعملها، وأنها تعتبر من الأكلات الإقتصادية والتي يتم تقديمها عادة في وجبة الغذاء أو في العشاء بجانب طبق من المكرونة والسلطة وغيرهم، وهي قد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لجسم الإنسان لأن البطاطس وحده غني جدا بالحديد والبروتينات وغير ذلك.
من أجمل وألذ أنواع الكفتة هي كفتة البطاطس حيث أنها تتميز بطعم شهي جدا ولها قرمشة تعشقها كل الأطفال ومن الممكن أن نقوم بعملها بالعديد من الطرق المختلفة، وكذلك يكون لها أشكال كثيرة ومتعددة فيمكن أن تكون على شكل كرات أو أصابع وعادة يتم قليها في الزيت لتكون هشة ومقرمشة ولكن يوجد عدد من الناس يفضلونها في الفرن.
مكونات كفتة البطاطس الإقتصادية
- نصف كيلو من البطاطس.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- رشة من بهارات اللحمة والزنجبيل.
- رشة من جوزة الطيب والحبهان البودر.
- نصف حزمة من البقدونس المفروم.
- بيضتان.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.
طريقة عمل كفتة البطاطس الإقتصادية
- نقوم أولا بسلق البطاطس فهذا من خلال تجهيز وعاء ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان ثم يتم تقشير البطاطس وتقطيعه على شكل مكعبات متوسطة الحجم.
- وعند غليان الماء نضع مكعبات البطاطس ونضيف رشة من الملح ونتركها حتى يتم سلقها ثم نرفعها من على النار ويتم تصفيتها من الماء ونضعها في طبق ونقوم بهرسها جيدا لتكون قوام كريمي.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضع به ربع كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم تكون مبشورة ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- وبعد ذلك يتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونضيف رشة من بهارات اللحمة والزنجبيل وجوزة الطيب والحبهان البودر.
- وقومي بوضع نصف حزمة من البقدونس المفروم ونضيف البطاطس المهروسة ثم يتم تقليبهم مع بعض ونضعها في الثلاجه ونتركها لمدة ساعة أو أكثر.
- ونحضر طبق ونضع به بيضتان ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خفقهم ونحضر طبق آخر ونضع به الدقيق الأبيض وطبق نضع به البقسماط الناعم.
- ويتم تجهيز طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت وعند تسخينه نقوم بتشكيل كفتة البطاطس على شكل أصابع أو كرات ونضعهم في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط وبعد ذلك يتم وضعهم في الزيت السخن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي.
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