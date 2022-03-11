ألذ كفتة ممكن تاكليها أعملي كفتة البطاطس الاقتصادية بخلطة رهيبة وبطعم مقرمش ولذيذ

تعتبر كفتة البطاطس من الأكلات اللذيذة والشهية والتي يعشقها العديد من الناس وبالتحديد صغار السن فهي تعد من المأكولات المفضلة بالنسبة لهم، وغير ذلك أنها سهلة جدا في تحضيرها وسريعة أيضا ولا تحتاج إلى وقت كثير أو مجهود لعملها، وأنها تعتبر من الأكلات الإقتصادية والتي يتم تقديمها عادة في وجبة الغذاء أو في العشاء بجانب طبق من المكرونة والسلطة وغيرهم، وهي قد تحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تكون مفيدة لجسم الإنسان لأن البطاطس وحده غني جدا بالحديد والبروتينات وغير ذلك.

من أجمل وألذ أنواع الكفتة هي كفتة البطاطس حيث أنها تتميز بطعم شهي جدا ولها قرمشة تعشقها كل الأطفال ومن الممكن أن نقوم بعملها بالعديد من الطرق المختلفة، وكذلك يكون لها أشكال كثيرة ومتعددة فيمكن أن تكون على شكل كرات أو أصابع وعادة يتم قليها في الزيت لتكون هشة ومقرمشة ولكن يوجد عدد من الناس يفضلونها في الفرن.

مكونات كفتة البطاطس الإقتصادية

نصف كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة من بهارات اللحمة والزنجبيل.

رشة من جوزة الطيب والحبهان البودر.

نصف حزمة من البقدونس المفروم.

بيضتان.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

طريقة عمل كفتة البطاطس الإقتصادية