نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل واسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 10 دقائق كيكة الحلة بدون فرن في المقال التالي

تعتبر كيكة الحلة من ألذ أنواع الحلويات، وهي من الأنواع التي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، حيث يقبل عليها كثير من الأشخاص لأنها ذات مذاق مميز، كما أن طريقة تحضيرها لا تحتاج إلى كثير من الوقت، كذلك تتكون من مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، لذلك سنعرض لكم أهم الطرق المتميزة في تحضير كيكة الحلة بدون فرن. مكونات طريقة تحضير الكيكة دقيق

كاكاو

فانيليا

ملح

سكر

حليب سائل

بيض

زيت نباتي طريقة التحضير في وعاء نضع السكر والبيض والفانيليا ونضربهم جيدًا.

الحصول على قوام ابيض ذو رائحة ذكية.

اضافة الزيت مع التقليب ثم الحليب.

اضافة البيكنج بودر مع الملح والكاكاو.

نخل الدقيق ثم إضافته للخليط.

تقليب المكونات مع بعضها البعض.

الصينية نقوم بدهنها بالزيت.

نضع الخليط بها.

حلة كبيرة نضع فيها المياه ونضع الصينية بداخلها.

غلق الصينية.

تركها لمدة ساعة.

إخراجها وتقديمها. خطوات عمل الكيكة الإسفنجية نقوم بتحضير البيض ويتم ادماجه مع بعض في وعاء.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفانيليا وكمية يتم تحديدها من السكر ثم يتم إدماج تلك المكونات لمدة خمس دقائق.

كما نقوم بوضع الدقيق في وعاء آخر، ويتم إدماج الطحين مع البيكنج بودر وقليل من الملح.

بعد ذلك نقوم بإدماج هذا الخليط في الوعاء بشكل جيد.

كما يتم ذوبان الزبدة والحليب مع بعضهم البعض من خلال وضعهم على النار.

في هذه الخطوة نقوم بوضع الزبدة والحليب إلى الخليط التي تم تحضيره ونتمكن من عملية التجانس معا.

بعد ذلك نقوم بدهن المقلاه باستخدام الزبدة مع وضع كمية قليلة من الدقيق، ثم يسكب هذا الخليط في المقلاة.

في آخر الخطوة نقوم بوضع الصينية في الفرن ذات درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة. عمر شويل - جدة أسهل واسرع طريقة لتحضير الكيك أضيفي الخميرة الفورية وحضريها في 10 دقائق كيكة الحلة بدون فرن - ثقفني

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