نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للآلم فينص ساعة فقط في المقال التالي
يعاني الكثير من الأشخاص من تواجد الكحة باستمرار طوال فصل الشتاء وتراكم البلغم على الرئة مما يؤدي إلى قيام هؤلاء بالبحث على أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد على علاج الكحة ليكن القرنفل من أفضل الأعشاب التي تعمل على تنظيف الرئة والتخلص من البلغم المتراكم على الرئة، لذلك سوف نوضح فوائد القرنفل الكثيرة وكيفية تحضيره لعلاج الربو من خلال هذا المقال.
وصفة القرنفل لعلاج الربو
توجد أكثر من طريقة ليتم تجهيز بها القرنفل لعلاج الربو ومشاكل الكحة وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- وصفة منقوع القرنفل: نأتي ببذور القرنفل ونضعها في كوب فارغ ونضع عليها كوب ماء ساخن ونغطيها لعدة ساعات أو تناولها في الصباح بعد نقعها طوال الليل.
- وصفة مغلي القرنفل: نحضر القرنفل ونقوم بوضعه في كوب من الماء ونضعه في أناء ونضعه على النار ليغلي ثم نقوم بسكبه في كوب وتناوله.
- وصفة القرنفل مع الحليب: نحضر كوب الحليب الساخن ونقوم بوضع به حبات القرنفل ونتركه حتى يهدا ثم نقوم بتناوله وبالشفاء.
فوائد القرنفل
يعتبر القرنفل من أكثر النباتات الغنية بفوائد للجهاز التنفسي وللأسنان أيضا وسوف نوضح فوائد القرنفل من خلال النقاط التالية.
- حيث أنه من المعروف أنه يخفف مشروب القرنفل من الألم الناتج عن مرض الربو ويساعد على تسهيل عملية التنفس.
- يعتبر مشروب منقوع القرنفل فعال في علاج الكحة وأعراض البرد والزكام.
- يساعد على تنظيم عملية التنفس أثناء النوم بانتظام.
- يساعد مشروب القرنفل على الريق في التخلص من الرائحة الكريهة للفم.
- يحافظ على نظافة اللثة ويعمل على تهدئتها من التهيج.
- يحافظ على صحة الأسنان كثيرا ويساعد على نظافتها.
- يزيل البلغم المتراكم على الصدر ويساعد على طرده.
- يسكن آلالام الأسنان.
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