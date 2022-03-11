نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 وصفات منزلية تعالج الهالات السوداء وتجاعيد العين لوجه رطب مضئ في المقال التالي

عمر شويل - جدة علاج الهالات السوداء وتجاعيد تحت العين من العلاجات التي يبحث عنها الجميع لأنها من المشاكل التي تجعل مظهر الوجه باهت، و يبدو عليه مظاهر التعب والإرهاق بالإضافة إلى ظهور الوجه في شكل أكبر من السن الحقيقي للشخص، لهذا فإن عدد كبير يحتاج لمعرفة العلاجات المستخدمة في علاج الهالات السوداء، وكذلك تخفيف التجاعيد التي تظهر أسفل العين نتيجة العلامات التعبيرية باستخدام العين، كما تظهر نتيجة وجود ضعف النظر والذي ينتج عنه الخطوط الرفيعة والهالات.

علاج الهالات السوداء وتجاعيد تحت العين

وصفات مجربة ومضمونة تعمل على علاج الهالات السوداء وسوف نقدمها حتى يمكن الاستفادة منها:

بياض البيض والشوفان

تعمل هذه الوصفة على شد البشرة والتخلص من التجاعيد ، ويرجع ذلك إلى وجود بياض البيض الذي يمنح البشرة الكولاجين الذي تحتاج إليه، كما أن الشوفان يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها.

وتحضر عن طريق خلط بياض البيض مع ملعقة من الشوفان المطحون، ويوضع في منطقة تحت العين ويترك هذا الخليط لنصف ساعة، وبعد ذلك يغسل بالماء البارد.

الحليب وماء الورد

تعتبر من الوصفات سهلة التطبيق حيث أن كل ما تحتاج إليه هو ملعقة من الحليب ويضاف إليها ملعقة من ماء الورد، وتترك على منطقة محيط العين لمدة ربع ساعة، وللحصول على أفضل النتائج يطلق هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع.

شرائح الخيار

واحدة من أهم الوصفات والاكثر انتشاراً والأسهل من حيث التحضير، حيث توضع شرائح من الخيار أسفل العين ويفضل وضعها قبل النوم وتركها لمدة نصف ساعة، وفي حالة وضع عصير الخيار فإنه يغسل بالماء البارد.

الزبادي وزيت الخروع

يستخدم الزيادة في عمل العديد من الوصفات بفضل ما له من مزايا تجعل منه الخيار الأفضل لتغذية البشرة، ويرجع ذلك لاحتوائه على حمض اللاكتيك، ودوره في التخلص من الخطوط الدقيقة، ويطبق هذا الخليط حيث يتم خلط ملعقة واحدة صغيرة من من الزبادي مع بضع قطرات من زيت الخروع كما يمكن إضافة نقطة من فيتامين E، ويمزج الخليط ويوضع تحت العين لمدة لا تقل عن 10 دقائق ويغسل بعدها بالماء البارد.