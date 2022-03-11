إذا وجدت لعاب على وسادتك عند استيقاظك من النوم فهي علامة لمرض خطير احذر يجب زيارة الطبيب فورا

نجد أنه عندما تستيقظ وترى ماء على وسادتك أو لعاب جاف على خديك فأن ذلك يدل على الإصابة بعدة أمراض ويجب التوجه إلى الطبيب لمعرفة سبب نزول اللعاب من الفم، فأن ترك الأمر والاستهانة به يؤدي إلى الوصول إلى مرحلة خطيرة من أمراض معينة وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال الأمراض المسببة لنزول اللعاب أثناء النوم، وبعض العادات التي يمكن القيام بها لتقليل من سيلان اللعاب أثناء النوم.

الأمراض المسببة لنزول اللعاب أثناء النوم

هناك نوعين من الأمراض تسبب سيلان اللعاب وهم أمراض خاصة بالجهاز العصبي تؤدي إلى حدوث خلل في الجهاز العصبي وأمراض خاصة بأعضاء الجسم وسوف نوضح هذه الأمراض من خلال النقاط التالية..

أولا الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي:

داء باركنسون.

التصلب اللويحي.

الشلل الدماغي.

التوحد.

متلازمة داون.

الشلل الارتعاشي.

ثانيا الأمراض الخاصة بأعضاء الجسم:

الحساسية.

ارتجاع المعدي المريئي.

تسمم المبيدات.

ارتجاع الحمض من المعدة.

أمراض الجيوب الأنفية.

التهاب اللوزتين.

التهاب الحلق.

أسباب أخرى لسيلان اللعاب

زيادة كمية اللعاب تؤدي إلى سيلانه أثناء النوم.

حدوث مشاكل في البلع يسبب لنا سيلان اللعاب.

التسنيين لدى الأطفال.

الحمل من مسببات سيلان اللعاب لعدم القدرة على التنفس أثناء النوم بسبب ضغط الجنيين على الرئة.

عادات يومية لتقليل السيلان أثناء النوم

توجد بعض العادات اليومية التي لا نعرفها ويمكن أن تساعد على تقليل سيلان اللعاب وهذه العادات هي: