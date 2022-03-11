نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة الرهيب في المقال التالي

تعد الكفتة الحاتي بالفحم من الآكلات الشهية جداً التي يحبها الأطفال والكبار والغنية بالعناصر المفيدة مثل البروتين والطاقة حيث إنها تعتبر من الوجبات الكاملة وسوف نعرض في هذا المقال طريقة عمل الكفتة الحاتي بالتفصيل في المنزل بكل سهولة ويسر وبدون الحاجه إلى مطاعم وتكلفة وبأقل الإمكانيات حيث نضمن نظافة المكونات في المنزل ويكون الطعام صحي أكثر . المكونات:- كيلو من اللحمة المفرومة .

ربع كيلو من اللية .

نص كوب من البرغل .

بصلتين متوسطين في الحجم

البهارات ” رشة جوزة الطيب ، ملح، فلفل أسود ،سكر ،ملعقة كبيرة من كربونات الصوديوم . طريقة عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل :- حيث أنه في البداية نحتاج إلى أن يتم خلط المكونات التي تم ذكرها جيداً ويتم العجن ما يقارب من 10دقائق حتى يصبح المحتوى متماسك ويتم مزج أنسجة اللحمة بعضها ببعض يتم إضافة التوابل بوضع ملعقة كبير من الملح نص ملعقة من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من السكر وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم حيث تساعد بيكربونات الصوديوم على جعل الكفتة متماسكة ببعضها . يتم بشر البصل وإضافته على الخليط ومزجه جيداً ما يقارب 15دقيقة . يتم أخذ عصير البصل وتصبيع الكفتة به حيث يجعل الأصبع الواحد متماسك وغير معرض للتفتيت. يتم تصبيع الكفتة على السيخ نقوم بوضع الفحم ونضع الشواية ونضع عليه أصابع الكفتة ويتم تقليبها على الناحتين وبهذه الطريقة نحصل على ألذ كفتة حاتي على الفحم بأقل الإمكانيات وأبسطها وبدون الحاجه إلى الشراء من المطاعم وبأقل سعر بطريقة صحية ومضمونة ويمكن شوي بجانبها حبة من الطماطم والبصل حتى تعطي نكهة ورائحة جذابة ويتم إحضارها ووضعها في الطبق وتزيين الطبق بالشبت والبقدونس والبصل الذي يعطي رؤية جذابة للكفتة . عمر شويل - جدة طريقة عمل الكفتة الحاتي بالفحم في المنزل مثل المطاعم وسر التتبيلة الرهيب - ثقفني

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