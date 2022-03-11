نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم النشا السحري لتبييض البشره وشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة في يومين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم مايشغل المرأة هو بشرتها وجمالها ونضارتها ويزيد هذا الاهتمام مع تقدم السن، مما يجعلها دائما حريصة على العناية ببشرتها وترطيبها وجعلها أكثر نضاره كما تستخدم كريمات غالية الثمن مع مرور الوقت تضر بشرتها لا تصلحها ، لا ثيما أن الكريمات الطبيعية مفيدة جدا في تغذية البشرة خصيصا اذا دخل بها النشا فالنشا يساعد على ترطيب البشره وتفتيحها وشدها من التجاعيد والتخلص من تصبغات الجلد وهنا سوف نتعرف على طريقة استخدام كريم النشا لشد التجاعيد .

نضارة وشباب البشرة تجعل كل انثى تبحث عن طريقة مختلفة للحفاظ على شباب بشرتها ونضارتها كما تستخدم منتجات عديدة لشد البشرة والتجاعيد ولكنها غير امنه على البشرة على مدار كثرة الاستخدام لذا لا يضاهي هذا الوصفات الطبيعية والتي حتى مع كثرة الاستخدام امنه على البشرة اما عن وصفتنا هي ماسك النشا والذي يعد النشا اهم عنصر في تفتيح وترطيب وشد البشرة مما يعطيها نضارة طبيعية الوصفة هي

عندما تكبر المرأه تبحث عن وصفات وروتين للبشرة لتجديد بشرتها وشد تجاعيد بشرتها ونضارتها واستخدام كريمات ومستحضرات تجميل غير طبيعية مما يؤدي الي ضرر البشرة والجلد ولكن الوصفات الطبيعيه تعطي نتيجة امنه كوصفة النشا للبشرة وتبيضها وشد تجاعيدها وجعلها اصغر سنا واليكم ماسك السحري النشا لشد التجاعيد و تبيض البشرة

يلجأن بعض الفتيات لاستخدام طرق لتبيييض البشره عن طريق خلط كريمات تفتيح وترطيب كيماوية مع بعضهم البعض منا ينتج عن تركيب مواد غير صالحه للاستعمال الصحي اي انها تعمل على تقشير جلد البشره وتعطي نتائج فورية صحيح ولكن عند توقف استخدام هذا الخليط يعود لون البشره كما كان بل واسوء ولكن هنا سوف نوضح طريقة عمل ماسك النشا لتبييض البشرة وشد التجاعيد

تعد مسألة شد التجاعيد مسالة وقتية اي مع تقدم العمر لذا وللحفاظ على نضارة وشباب البشره مما يجعلها تستخدم انواع كريمات لشد التجاعيد واخفاء خطوط البشرة وهذه الكريمات تعمل بمفعول بطئ اي يأخذ وقتا ولا يكون امن على الجلد ولكن هنا سوف نقدم ماسك نشا سحري لتبيبض وتفتيح البشرة وشد تجاعيدها

ماسك النشا السحري لتبييض وشد تجاعيد البشرة

ماسك النشا والليمون

مزيج الليمون والنشا يجدد خلايا البشرة ويشد الخطوط الدقيقة ويزيل البقع الداكنة ويزيل الكلف. يجدد هذا القناع البشرة. كما أن الليمون يقتل الحبوب ويجدد خلايا الجلد ، فهو يشد الجلد ويزيل التجاعيد ، بينما النشا يرطب البشرة بسرعة ويفتحها ، لذلك يجد النشا طريقه إلى العديد من التوليفات وعلاجات البشرة ، كما يعمل النشا بشكل جيد مع الاستخدام المتكرر والاستمرارية • لشد التجاعيد. سنوضح كيفية تحضير الماسك.

طريقة تحضير ماسك النشا والليمون

نقوم بوضع ملعقة نشا في اناء على النار الهادئة مع 4 ملاعق ماء ورد مع التقليب حتى يثقل قوامه

ثم ضعي ملعقة من الليمون على خليط النشا الكريمي ،نقوم بتقليب الخليط سويا حتى يتجانس

ثم يوضع في وعاء محكم الغلق ويحفظ في المبرد ويستخدم الماسك يوميا مساءً

يترك على البشرة حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ

ماسك النشا والقهوة

لصنع مقشر طبيعي للبشرة قومي بخلط ملعقة من القهوه وملعقتين من السكر الخشن ملعقتين من الماء حتى يتكون خليط رخو معكي ثم قومي بفرك البشرة بلطف دائريا حتى يزال الجلد الميت وتصبح البشره جاهزه لاستقبال ماسك الترطيب والتبييض النشا والقهوه والذي شوف نتعرف عليه وعلى طريقة استخدامه ومع التكرار سوف تزهلين من النتيجة

مكونات ماسك النشا والقهوة:

ملعقة نشا

ملعقة قهوة

ملعقة زبادي

ملعقة جلسرين صغيرة

ملعقة ماء ورد

طريقة تحضير ماسك النشا والقهوة:

في وعاء نقوم بخلط النشا والقهوة وعليهم نوضع ماء الورد مع التقليب

ثم نقوم بااضافة الزبادي ونقلب جيدا، ثم نضيف الجليسرين مع التقليب المستمر ، ثم نحتفظ بالخليط في المبرد.

يستخدم الماسك مرتان يوميا مره صباحا ومره مساء يوضع على بشرة نظيفة حتى يجف ثم يشطف بالماء الدافئ مع الاستمرار سوف تلاحظين الفرق بين بشرتك قبل استعماله وبعدها.

طريقة عمل ماسك النشا واللبن

الحليب يستخدم في معظم الخلطات الطبيعية الخاصة بتفتيح البشرة وشد التجاعيد كما انه مغذي طبيعي للبشرة لما يضيف لها من نضارة وبياض وجعلها بشرة صحيه كما يوصي بعض اطباء الجلدية بشرب الحليب يوميا على الريق وعند شرب الدواء الخاص بتفتيح البشرة وهذا للحصول على بشرة نقيه وصافيه كما نضيف لها مكون النشا والذي يعد من اهم العناصر التي اكتسبت شهره مؤخرا الوصفة هي.

في وعاء قومي بوضع ملعقتين النشا وملعقتين اللبن البودر مع تقليبهم بكمية من ماء الورد حتى يصبح الخليط كريمي القوام ، ثم قومي بتطبيق الماسك على البشره وتركه ربع ساعه ثم يشطف بالماء الدافئ ويكرر مرتان اسبوعيا