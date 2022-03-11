نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد الكحة والبلغم وتقوية المناعة وحل مشاكل الجهاز الهضمي بطريقة سهلة في المقال التالي
يعتبر الجهاز الهضمي هو المسئول الأول والأساسي عن عملية الهضم وحركة الأمعاء، ويعتبر جهاز المناعة هو المسئول الأول عن حماية الجسم، ولذلك يحاول معظم الناس حماية جهاز المناعة والحفاظ على فعالية الجهاز الهضمي، و خاصة مع كثرة أمراض الشتاء وانتشار مرض كوفيد-١٩، ويريد الكثير من الناس التخلص من الدهون الزائدة فتلجأ إلى تناول الأدوية، ولكن توجد طرق طبيعية في المنزل وبتكلفة بسيطة لتحسين وظائف الجهاز الهضمي وجهاز المناعة والتخلص من أمراض البرد والكحة.
حماية الجهاز الهضمي والمناعة
يوجد الكثير من المشروبات والعصائر التي تعمل على تحفيز جهاز المناعة وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، والتقليل من الإصابة بالزكام وأعراض البرد وتساعد على إزالة الدهون، وسوف نوضحه لكم ذلك في النقاط التالية.
- مشروب الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من المشروبات الساخنة التي تعطي الجسم الكثير من الفوائد حيث أنه يساعد على تنشيط المناعة بجسم الإنسان، ويساعد على تسهيل عملية الهضم، وحرق الدهون.
- مشروب القهوة : والذي يساعد هذا المشروب على حرق الدهون وخاصة عند تناوله على الرايق وتحسين وظائف الجهاز الهضمي.
- عصير البرتقال: يساعد على تقوية الجسم نظرا لأنه يحتوي على فيتامين c والذي يحمي الجسم من الإصابة بالأمراض المناعية، والمساعدة على حرق الدهون.
- مشروب الكمون: يعتبر الكمون من أقوي المشروبات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة وتسهيل عملية الهضم والتخلص من الكحة و البلغم وخاصة في فصل الشتاء والتخفيف من تقلصات المعدة.
تقوية المناعة بالجسم والجهاز الهضمي
وتوجد طرق أخري تساعد على عمل المناعة بشكل جيدا في جسم الإنسان ومنها :
- ممارسة الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم وتقوية عضلة القلب وتحفيز المناعة.
- تناول طعام صحي والابتعاد عن الطعام المهدرج والمليء بالزيوت والأكلات السريعة.
- تناول الفواكه الطازجة، خاصة التي تحتوي على فيتامين c، A .
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