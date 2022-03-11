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البطاطس هي عشق الجميع، والاكلة التي لا يخلو منها أي منزل في اي وقت، فنحن نجدها في كل الوجبات، وطريقة طهيها تعد الاسهل والاسرع، ويمكن تحضير البطاطس المقلية او البطاطس المسلوقة او والبطاطس المطبوخة، ومن خلال مقالنا التالي نقدم لكم اشهى وصفاتها وهي المقلية المقرمشة كالمطاعم العالمية وكمل يحبها الأطفال، وقد تتعجبون من الطرق الجديدة لكن الحقيقة انه سر المطاعم في صناعتها وإخراجها بهذا الشكل الجذاب. طريقة عمل البطاطس المقرمشة وصفة كنتاكي المكونات: بطاطس.

زيت.

مياه ساخنة.

ملح.

خل. طريقة التحضير تقشير البطاطس وتقطيعها بسمك واحد سم.

في قدر على النار نضع المياه والملح وتركها حتى الغليان.

اضافة الخل.

وضع أصابع البطاطس في المياه لمدة خمس دقائق.

وضع البطاطس في مصفاة للتخلص من المياه.

في مقلاة نضع الزيت وننتظر حتى يسخن.

نضع البطاطس في الزيت ونتركهم سبع دقائق.

رفع البطاطس المقلية على ورق المطبخ للتخلص من الزيت. وصفة ماك المكونات: بطاطس مسلوقة.

زيت.

خميرة فورية.

كمون.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

كاري.

كركم.

كركم. مياه.

بهارات البطاطس. طريقة التحضير هرس البطاطس المسلوقة.

تشكيلها حسب الرغبة.

كما أنه في وعاء نضع المياه والدقيق والخميرة والبهارات.

وهذا الخليط يجب أن يظل سائلا.

فيما بعد ترك الخليط ليتخمر.

نحضر البطاطس ونغمسها في الخليط.

في مقلاة نضع الزيت وننتظر حتى يسخن.

نضع البطاطس في الزيت ونتركهم سبع دقائق.

رفع البطاطس المقلية على ورق المطبخ لتتخلص من الزيت. مخاطر الإفراط في تناول البطاطس المقلية امتصاص البطاطس للزيت قد يؤدي الى التسبب بحدوث أمراض في القلب.

امتصاص البطاطس للزيت قد يؤدي الى التسبب بحدوث زيادة في الوزن.

امتصاص البطاطس للزيت قد يؤدي الى التسبب بحدوث سد الشرايين في القلب. عمر شويل - جدة طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بتاعه ماك وكنتاكي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة - ثقفني

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