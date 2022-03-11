الرمان على النار فكرة هائلة واغلى من الذهب أول مرة تشوفيها اتحداكى هتقومى تعمليها حالا

يعتبر الرمان من الفواكه اللذيذة التي تنتشر بشكل كبير في الأسواق خاصة في الوقت الحالي، كما أنها تظهر في فصل الشتاء ويمكن استخدامه في المشروبات المثلجة واستعماله أيضا في إعداد الحلويات، كذلك يمكن استخدامه في العديد من الوصفات التي تساعد في إعداد الكثير من منتجات الأطعمة، حيث تساعد في إعطائه طعم لذيذ وشهي، أيضا نقدم لكم أحدث الطرق التي تساعد في عمل دبس الرمان في المنزل.

التعرف على مكونات دبس الرمان على النار

تحتاج تنفيذ عملية دبس الرمان إلى العديد من المكونات، حيث يتم استخدام عدد كبير من حبات الرمان وهي تعتبر من المكونات الأساسية، لذلك نحتاج حوالي عشرة ثمار من الرمان ويتم من خلالها إعداد 8 أكواب من عصير الرمان، نتمكن من إضافة مكونات أخرى منها كوب كبير من السكر، إحضار زجاجة مصنوعة من الزجاج، إضافة نص كوب من عصير الليمون.

وصف طريقة عمل دبس الرمان ووضعه على النار

سنوضح لكم مجموعة من الخطوات التي نحتاج لها لتنفيذ دبس الرمان بشكل سهل وسريع وهي كالتالي:

أولا نقوم بتقشير الرمان ونقوم بتفكيك الحبات عن بعضها، ثم يتم وضعها في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على كمية كبيرة من عصير الرمان، ثم نقوم بوضعه على النار ويتم تقليبه بشكل مستمر.

ثانيا نقوم بإضافة كوب السكر ونصف كوب من عصير الليمون إلى عصير الرمان ثم نتمكن بالاستمرار في تحريك جميع المكونات حتى نحصل على دبس الرمان، يتم تجميعه في القاع، ثم نقوم بإحضار الزجاجة حتى نضع فيها جميع المكونات التي تم الحصول عليها.

أهمية وفوائد تناول دبس الرمان

يساعد دبس الرمان في الحفاظ على صحة البشرة بسبب إحتوائه على نسبة كبيرة من مواد المضادة للأكسدة وفيتامين ج، كما يساعد في معالجة الشعر من التقصف، كما أنه يحفز نمو الشعر في المناطق الفارغة في فروة الرأس.