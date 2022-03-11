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بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة كم مرة لم نشعر بالشبع بعد وجبة العشاء، واحتجنا الى وجبة سريعة وسهلة وتملأ المعدة، امل تملي من سؤال الاطفال انهم جائعون وليس هناك ما يناسبهم من طعام ليكون صحي ومغذي، نقدم لكم وصفة بسيطة وسهلة تشبه الكريب ولا تحتاج الى اشغال الفرن فقط مقلاة وبعض الزيت فقط. وصفة فطائر الطاسة الوصفة الاولى:

المكونات دقيق

حليب

مياه

زيت

زبادي

سكر

خميرة

بيكنج بودر

خل

ملح طريقة التحضير في وعاء نضع المياه والسكر والحليب والخميرة.

تقليبهم حتى تمام التجانس.

ترك الخليط يتفاعل المكونات.

إضافة الزيت والزبادي والخل.

تقليبهم حتى تمام التجانس.

إضافة البيكنج بودر والملح والدقيق.

تقليبهم.

تقليبهم. وضع الخليط على المكونات السائلة.

تعجن كل المكونات حتى تمام التجانس.

تركها في مكان دافئ لتختمر.

تركها في مكان دافئ لتختمر. بعد التخمير وتقسيمها لكرات متوسطة الحجم.

فرد العجينة وحشوها الحشو الذي تحبينه.

غلق العجينة.

وضع الفطائر في مقلاة ساخنة مدهونة بالزيت.

تقليبهم على الجوانب والتأكد من النضج. الوصفة الثانية المكونات: كوبين من الدقيق

كوبين من الحليب

كوب من المياه

كوب من الزيت

علبة زبادي.

بيضة متوسطة.

ملعقتين من السكر

ملعقتين من الخميرة

ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة من الخل

ملعقة من الملح طريقة التحضير في وعاء نضع البيض والزيت والسكر والمياه والحليب.

إضافة الزيت والزبادي والخل.

تقليبهم.

إضافة البيكنج بودر والملح والدقيق.

تقليبهم.

وضع الخليط على المكونات السائلة.

تعجن كل المكونات حتى تمام التجانس.

تركها في مكان دافئ لتختمر.

فرد العجينة وحشوها الحشو الذي تحبينه.

وضع الفطائر في مقلاة ساخنة مدهونة بالزيت. نصائح لعجن أفضل تسخين الفرن قبل خبز المعجنات.

نخل الدقيق وكافة المكونات اكثر من مرة.

تغطية العجين بقطعة قماش ليتخمر جيدا.

قبل فرد العجين نقوم برش الطاولة بقليل من الزيت والدقيق. عمر شويل - جدة بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق اسهل واسرع وجبة في الاوقات الحرجة - ثقفني

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