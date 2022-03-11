طريقة عمل كيكة الشوفان لتخسيس وحرق الدهون بدون رجيم مفيدة وبمكونات بسيطة والطعم تحفة

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كيكة الشوفان للتخسيس وحرق الدهون يعتبر هذا النوع من الكيك من أفضل الأنواع خاصة لمن يتبعون نظام غذائي، وذلك لأنه مشبع يحتوي على كثير من العناصر الغذائية، كما أنها تحتوي على مكونات بسيطة جدا، وطريقة عملها سهل جدا ولا تستغرق وقت كبير في إعدادها؛ فهي صحية جدا لأطفالك وللكبار أيضا وكثيرا من الأمهات يبحثون عن طريقة عملها في المنزل، لذلك نقدم لكم هذه الوصفة من حيث الطعم اللذيذ والغذاء الصحي.
طريقة عمل كيكة الشوفان
من خلال المكونات التي نقدمها لكم يمكنك عمل كيكة الشوفان الصحية و اللذيذة؛ حيث أنها بسيطة وسهلة جدا فى تحضيرها ومكوناتها متوفرة في كل مكان، وتتمثل هذه المكونات في الآتي:
- كوب من الشوفان.
- كوب ونصف من دقيق ابيض منخول.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب ونصف ماء ساخن.
- 2 كوب سكر بني.
- ربع كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب كريمة مخفوقة.
- كوب من الزبيب.
- عدد 2 بيضة.
- 4/3 كوب من الزبدة.
طريقة تحضير كيكة الشوفان
من خلال المكونات السابقة وبتحضيرها يمكنك عمل كيك الشوفان اللذيذ الذي يحتوي على عناصر غذائية عالية، وإليكم الطريقة من خلال الآتي:
- يتم إحضار وعاء نضع به كلا من الماء الساخن والشوفان ونتركه لكي يبرد.
وفي وعاء آخر نضع السكر الأبيض والبني مع الزبدة، ونخلطهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا.
ثم بعد ذلك يتم إضافة البيض والدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والشوفان والقرفة في وعاء، ونخلطهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط متماسك.
يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة قبل أن ندخل الصينية.
نضع الخليط في صينية مدهونة زيت ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة.
يتم خروجها من الفرن وتقطع ثم نتركها لكي تهدأ.
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