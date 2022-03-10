وصفة علاج البرد وطرد البلغم في ساعة واحدة فقط والنتيجة سحرية من أول استخدام

يعتبر وجود البرد من الأمراض التي يصاب بها الإنسان كل فترة والأخرى وقد يصل بعض الأحيان إلى وجود بلغم وضيق في التنفس خاصة في وقت تغيير الفصول من فصل إلى أخر والتهابات في الجيوب الأنفية ويسعى الإنسان إلى أخذ المضادات الحيوية التي قد تضعف مناعة الشخص والتي قد تكون غالية نسبياً علاوة على الأعراض الجانبية ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي سنقوم بعرضها في هذا المقال والتي لا تكلف أي شيء وليس لها أي من الأعراض الجانبية

اليانسون والليمون لطرد البلغم

نقوم بإحضار كوب من الماء والذي يتم غليه وإضافة الينسون .

نضيف لتلك المشروب نصف ليمونه

ونتناول هذا المشروب في كل صباح على الريق وسوف نلاحظ النتيجة من تقليل البرد وطرد البلغم.

القرنفل لعلاج البرد

نحضر عيدان القرنفل ووضعها في ماء مغلي.

وننتظر ما يقارب من 10دقائق ويتم استنشاقه حوالي دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

ولهذه الوصفة سحر ونتيجة مذهلة كما إنها تساعد في التخلص من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو وكوفيد 19حيث كانت تلك الوصفة التي ينصح بها الأطباء.

كما تساعد هذه الوصفة في استرجاع حاسة الشم التي تم فقدها بسبب أمراض الجيوب الأنفية المزمنة وتساعد أيضاً على طرد البلغم والبرد.

حبة البركة لعلاج الكحة

تناول ملعقة صغيره كل صباح من حبة البركة والتي ينصح بها كثير من الأطباء لها نتيجة رائعة ومذهلة في التخلص من البرد وطرد البلغم بكل سهولة ولا ننسى فوائد حبة البركة في أشياء أخرى كثيرة والوقاية في العديد من الأمراض

ورق ألجوافه لعلاج نزلات البر

يتم غلي الماء ونضيف عليه القليل من ورق الجوافة المجفف، نتناول هذا المشروب كل صباح فإنه يعطي نتيجة مبهرة في التخلص من أمراض الجهاز التنفسي والكحة والسعال والبرد المزمن .

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال الوصفات السحرية المذهلة التي ينصح بها كثير من الأطباء التي تساعدنا في الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.