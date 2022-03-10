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لبان الذكر من المواد الغذائية المعروفة لدى الكثيرين، ويدخل في الكثير من الوصفات حيث إن يحتوي على مادة الراتنج التي تستخلص من اللحاء ويوجد في هذه المادة حمض ما يسمى Boswellia الذي له الكثير من الخصائص المضادة للالتهابات، ويعد لبان الذكر من الأساليب العلاجية الطبيعية بدون مبالغة في الاستخدام، أما إن أسرف في استخدامه فإنه يتحول إلى أضرار جسيمة تؤثر على الجسم، فنقدم لك عزيزي القارئ فوائد لبان الذكر العديدة وكيفية الاستفادة منه. فوائد لبان الذكر إن لبان الذكر يقلل من التهابات المفاصل لأنه يحتوي على التوربينات، وعلى حمض البنزويك، الذي يعتبر من أقوى المركبات المضادة للالتهابات.

كما أنه يعمل بشكل رائع في علاج التهابات المفاصل الروماتيزمية، ويساعد أيضًا في المحافظة على سلامة العظم من الخشونة مع مرور المراحل العمرية والتقدم في السن.

لبان الذكر لها دور في يعالج الجهاز الهضمي في مشكلاتها وفي آلامه مثل علاجه للإمساك مثلا، والإسهال والكثير من أمراض الجهاز الهضمي المعقدة. دراسات حول لبان الذكر الكثير من الدراسات قد أثبتت في العام 2007 حول دراسة ما أجرتها، بأن اللبان الذكر يكون أكثر فاعلية من علاج أمراض الإسهال والمزمنة، ويحافظ على الجسم ويجعله قويا أكثر.

كما أنه وتم إثبات فوائد اللبان الذكر في الكثير من الدراسات العلمية بأن الحصول على الفوائد للبان الذكر على المفاصل والعظام والخشونة، من أكثر ما أُثبتَ في الآونة الأخيرة حول فوائد اللبان الذكر.

أما عن الطريقة المفضلة للاستفادة منه، هذه الطريقة سوف تتم من خلال مضغ لبان الذكر فقط لمدة من الوقت، وسوف تظهر الفوائد مباشرةً، أو يتم إضافته مع حبة البركة وعسل النحل وملعقة على الريق في الصباح. عمر شويل - جدة فوائد منقوع لبان الذكر يخلصك من الخشونة والقولون العصبي وحساسية الصدر والتجاعيد تعرف على طريقة الاستخدام - ثقفني

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