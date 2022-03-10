وصفة حبة البركة هطولي شعرك ضعفين للركب بنقاط فقط ضعيها علي الشامبو ستفاجئي بشلالات شعر

تطويل الشعر من الأمور المهمة لدى السيدات فهناك بعد الوصفات الطبيعية التي سنتكلم عنها في تطويل الشعر حيث يعتبر وجود شعر صحي لامع يعطي المرأة الثقة وعلاوة على ذلك فإن هذه الخلطات تمد الشعر بالفيتامينات والمعادن بدون الحاجة إلى أقراص طبية.

تطويل الشعر بحبة البركة

نحضر أي نوع من الشامبو الذي يتم استخدامه.

نحضر كمية من القرنفل ونقوم بطحنها حيث يتميز القرنفل بأنه يقوي فروة الرأس.

ملعقة من الشاي حيث مسئول الشاي على تقوية بصيلة الشعر وفي إنباته ومحاربة الصلع المبكر ويملي فراغات الشعر.

ملعقة من حبة البركة التي لها فوائد عديدة للشعر حيث إنها من أروع المكونات المعروفة عند البعض بالحبة السوداء.

ويتم غسل الشعر بتلك الوصفة مرة كل أسبوع تكرر تلك الوصفة لمدة 3شهور وستلاحظين الفرق من تطويل وتكثيف وتغذية الشعر والتخلص من الصلع.

الزيت أو الكريم لتطويل الشعر

بعد أن قومنا بغسل الشعر بالشامبو وبالمكونات الطبيعية نأتي لأهم خطوة:

نحضر أي نوع من الزيت أو الكريم الذي يتم وضعه في الشعر.

نضيف إليه ملعقة صغيرة من خل التفاح.

نصف ملعقة من البن.

ثم نضع تلك المكونات على الشعر بعد مزج الخليط.

كما أنه تساعد هذه الخلطة على تقوية الشعر وعدم سقوطه كما تساعد تلك الخلطة على إزالة القشرة من الشعر.

فائدة الوصفات الطبيعية

حيث تعمل هذه المكونات على ملئ فراغات الشعر.

حيث أنه من أبرز فوائد هذه الوصفة إنها تساعد في ظهور الشعر الصغير الذي يعطي شكل جذاب.

كما أنه هذه الوصفة تكسب الشعر اللامعان والقوة.

وبذلك نكون قد عرضنا في هذا المقال طريقة عمل الشامبو والزيت بطرق طبيعية ومكونات وبذور سهلة والذي نلاحظ نتيجتها خلال 3 شهور فقط.