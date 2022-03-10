حبة الإنقاذ السريع لإزالة دهون الكرش والأجناب والأرداف في 3 أيام فورا بدون رجيم ولا تعب

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الكرش والأرداف وتراكم الدهون بهم، وهي من المشاكل التي يوجهها مرضى السمنة المفرطة، ويكون السبب في ذلك هو كثرة تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والنشويات والسكريات، فقط فص واحد من هذا يعمل على حرق الدهون المتراكمة والتخلص من الكرش، نقدمها لك عزيزي القارئ في موضوعنا اليوم.

إزالة الكرش والأرداف

يعتبر الثوم من الوصفات السحرية في حرق الدهون وإزالة الكرش والأرداف، ويتم استخدام الثوم كالتالي في إنقاص الوزن:

نقوم بنقع فص أو فصين من الثوم في كوب به ماء لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح نقوم بشرب الماء مع فص الثوم أو الفصين على الريق يساعد في حرق الدهون كما يعطي إحساس بالشبع لوقت طويل، وتناول كميات قليلة من الطعام في وجبة الإفطار.

يفضل عدم تناول الثوم على الريق بدون نقع أو تناول أكثر من فص على الريق فإنه قد يكون ضارًا بجدار المعدة.

مشروب الليمون والزنجبيل لحرق الدهون

يعتبر مشروب الليمون مع الزنجبيل من أفضل المشروبات التي تساعد في حرق الدهون والتخلص من الكرش، كما أنه يعطي إحساس بالشبع لوقتٍ طويل.

2 حبة من الليمون.

قطعة صغيرة من الزنجبيل.

1 عود قرفة.

1 كوب ماء دافئ وليس ساخن.

نقوم بتقطيع الليمون إلى شرائح في كوب ثم نضيف عود القرفة والزنجبيل والماء ونقلب ويشرب يوميًا مرة في الصباح ومرة في المساء.

مشروب الليمون والزنجبيل