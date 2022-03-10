تبييض الأسنان بالبيكنج بودر خلال دقيقتين فقط وصفة سحرية لجعل الأسنان اكثر بياضا

يعاني الكثير من الأشخاص من اصفرار الأسنان وعدم بياضها مما يؤدي إلى الأحراج، لذلك قام هؤلاء الأشخاص بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تساعد على تبييض الأسنان، ونجد أن بكينج بودر دور فعال في تبييض الأسنان وسوف نوضح وصفة البكينج بودر في تبييض الأسنان من خلال هذا المقال.

تبييض لأسنان بالبكينج بودر

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة جدا وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

ملعقة من البيكنج بودر.

فرشاة أسنان.

معجون أسنان الخاص بينا.

ملعقة أو أثنيين من الماء.

طريقة تحضير الوصفة ولتحضير هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة نحتاج إلى الخطوات التالية:

نضع البيكنج في علبة فارغة ونضع عليها ملعقة الماء لنقوم بتكوين عجينة.

ونحضر الفرشاة ونقوم بغمسها في البكينج بودر ثم بعد ذلك نضع المعجون عليها.

ونقوم بتفريش الأسنان جيدا ثم نشطفها جيدا بالماء.

وسوف نلاحظ بياض الأسنان والتخلص من الجير من أول استعمال.

تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا ويجب عدم الإكثار منها حتى لا تسبب تأكل اللثة وتهالكها.

وصفات طبيعية لبياض الإسنان

بعد أن تعرفنا على طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأسنان من خلال النقاط التالية: