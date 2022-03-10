نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى كرات السمسم بدون سكر وبثلاث مكونات فقط في المقال التالي
تعد حلوى كرات السمسم من الحلويات السهلة والسريعة التي يمكننا تحضيرها في المنزل بثلاث مكونات فقط، ويتم إعدادها بدون سكر ويستخدم بدلاً منه دبس التمر أو العنب، وتتميز كرات السمسم بطعم شهي ومحبب للكثيرين وخاصةً الأطفال الذين يقبلون بكثرة على تناول الحلوى بأنواعها المختلفة، ويمكن للأمهات عمل كرات السمسم لأطفالهم فهي بديل صحي للحلويات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بالصحة، كما أنها أيضاً من الحلويات المغذية لاحتوائها على السمسم الذي يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلوى كرات السمسم بدون سكر وبثلاث مكونات فقط.
مكونات كرات السمسم
يتم تحضير كرات السمسم في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:-
- 2 كوب من السمسم الأبيض.
- نصف كوب من المكسرات المفضلة.
- كوب إلا ربع من دبس العنب أو التمر.
طريقة التحضير
طريقة تحضير كرات السمسم سهلة وسريعة وتتم بخطوات بسيطة كما يلي:-
- نضع كوبين من السمسم في طاسة على النار مع التقليب حتى يصبح لون السمسم ذهبي، ثم نضيف نصف كوب من المكسرات المطحونة.
- نضيف كوب إلا ربع من دبس العنب أو دبس التمر ونقلب جيداً لمدة دقيقتين ثم نطفئ النار.
- ثم نضع الخليط في صينية ويترك جانباً ليبرد تماماً.
- ثم ندهن اليد بقليل من الزيت ونشكل الخليط إلي كرات صغيرة الحجم وتقدم بألف صحة وعافية.
فوائد السمسم
بذور السمسم لها العديد من الفوائد لصحة الجسم من أهمها ما يلي:-
- يساعد في تنظيم ضغط الدم لاحتوائه على الماغنيسيوم وبعض العناصر التي تمنع تراكم الدهون في الشرايين مما يقلل الإصابة بالجلطات.
- يحافظ على تنظيم مستويات الهرمونات لاحتوائه على السيلينيوم الضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية.
- يخفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم لاحتوائه على محتوى جيد من الألياف، كما تعمل الألياف على زيادة الشعور بالشبع وتقليل الإحساس بالجوع لفترة طويلة.
- يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تعمل على تسهيل الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تعمل على تقليل فرص الإصابة بالإمساك.
- يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على حماية الجسم من العديد من الالتهابات البكتيرية والفطريات.
- يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في حماية القلب.
- تحتوي بذور السمسم على الكالسيوم المهم لصحة العظام والأسنان، وينصح الأطباء بمضغ بذور السمسم في الصباح لتقوية اللثة والأسنان والمحافظة عليها.
- تدليك فروة الرأس بزيت السمسم يحمي من الشيب المبكر ويعيد الحيوية واللمعان للشعر الباهت، كما يعمل على زيادة نمو الشعر.
- بذور السمسم مصدر غني بالزنك الذي يلعب دور في إنتاج الكولاجين المفيد لنضارة البشرة ومنع ظهور التجاعيد، كما يفيد الكولاجين في تقوية العضلات وأنسجة الجلد والشعر.
- يعد السمسم مصدر لفيتامين E المفيد في علاج البشرة من آثار حب الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلوى كرات السمسم بدون سكر وبثلاث مكونات فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.