في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بمكون سحري خطير هيخليها ناصعة البياض

تنظيف البط من الزفارة من الخطوات المهمة قبل أن تقوم أي ربة منزل بالطهي للبط أو أي نوع من أنواع الدواجن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول أهم الطرق التي تيسر على كل ربة منزل خطوة أن تقوم بالتنظيف للبط من أي ريش يكون قصير وتعتبر تلك الطرق المختلفة القادمة هي من أهم الطرق التي من خلالها من الممكن أن يزال الريش مع التطهير والتعقيم لأي نوع من أنواع الدواجن قبل أن يتم الطهي.

تنظيف البط من الزفارة

توجد عدة طرق من الممكن أن تعتمدي عليها للتخلص تماما من أي تواجد للزغب والريش صعب الإزالة حيث تعتبر الطرق المختلفة والتي من خلالها بالإمكان إزالة الريش تماما والتخلص من أي ميكروبات قد تكون متواجدة على جلد البط أو الدواجن، ومن أهم تلك الطرق ما يلي في النقاط القادمة.

تنظيف البط من الريش بواسطة الملح

الملح الخشن من أقوى المكونات التي لها القدرة على أن تزيل الريش تماما من الجلد، ومن خلال الآتي نوضح أهم خطوات التنظيف للبط بالملح

عليك إحضار البطة المراد تنظيفها، وغسلها جيدا بالماء بعد تنظيفها تماما من أي ريش طويل.

يتم وضع الملح على البطة، والتدليك الجيد لجسم البطة بالملح وهذا ما ييسر عليك خطوة انتزاع الزغب تماما من جلد البطة.

غسل البطة ونقعها في الماء مع الخل.

طريقة تنظيف البط من الريش باستعمال الردة

الردة مكون له القدرة أن يساعد في التحكم بالريش الدقيق وانتزاعه من جلد الطيور ومن الممكن أن يستعان به في التنظيف للبطة بشكل جيد حيث يمكنك اتباع الخطوات الآتية: