ملعقتي السحرية ضعيها علي الباذنجان هيبقي مقرمش ومش هيشرب نقطة زيت نهائياً

الباذنجان المحضر بطريقة القلي من بين أكثر الوجبات شعبية، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في اليت وبأقل الإمكانات ولكن هناك ضرر قد يقع على الجسم من جراء القلي الغير صحي للباذنجان، حيث أنه يحتاج للزيت الغزير وهذا ما يجعل الشرائح منه تستهلك كمية كبيرة من الزيت، وذلك يتسبب في العديد من الأمراض التي تتعلق بالأخص بالأوعية الدموية وانسدادها بسبب التراكم الدهني الزائد، ومن خلال ما يلي وفي تلك الباقة القادمة من الفقرات نوضح أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل باذنجان مقلي بأفضل وصفة، كما سنوضح أهم المعلومات عن أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نستخدمها لعمل الباذنجان المقلي الصحي من دون أي نوع زيت وبطعم مميز أفضل من الطريقة التي نستخدم فيها زيت القلي الغزير وإليك أهم المكونات مع بيان الطريقة المتبعة لتحضير المكونات.

مكونات قلي الباذنجان بدون زيت

من الممكن لكل ربة منزل أن تستمر في تقديم وجبة الباذنجان المقلي لأفراد أسرتها ولكن لا بد ون تكون مقدمة بشكل صحي وبدون أن تكون هناك أي زيوت يتشربها الباذنجان تتسبب بحالة عسر الهضم وآلام المعدة والحموضة وهذا ما ينمكن تحقيقه من خلال الاعتماد في تحضير الباذنجان المعد بطريقة القلي ولكن بطرقة صحية آمنة وخالية من أي مواد يتضرر منها الجسم وفيما يأتي مكونات وصفة الباذنجان المقلي الصحية، الباذنجان من الممكن أن نقوم بتحضيره سريعا في اليت وبدون زيوت من خلال استعمال المكونات الآتية:

شرائح من الباذنجان المقلي.

بهارات مشكلة.

رشة من الملح والبابريكا.

فص ثوم مهروس.

ملعقة من الخل.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من الدقيق.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

طريقة قلي الباذنجان بدون زيوت

أسهل طرق التحضير ما يلي: