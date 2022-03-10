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كنافة نابلسية ناعمة بالجبنة تعد من اطيب أنواع الكنافة التي يتميز بها المطبخ الشامي، كما أن الكنافة تعد من اشهر أصناف حلويات شهر رمضان الكريم، بأنواعها المختلفة، انتشرت في جميع بلدان العالم، كما أن طرق تحضيرها أصبحت متنوعة ومختلفة بالعديد من الإضافات والنكهات المختلفة والمتنوعة، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة من الطرق الأصلية المعروفة في تحضير الكنافة، إليكم المكونات والمقادير وطريقة التحضير بالخطوات. المقادير والمكونات مقدار 700 جرام من الجبن العكاوي أو أي نوع جبن من الجبن البيضاء.

250 جم جبنة موتزاريلا.

500 جرام من الكنافة الناعمة.

كوب ونصف من السمن السائل.

نصف كوب من السكر الأبيض البودر.

عدد 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

رشة أو بضع قطرات صغيرة من اللون البرتقالي الغذائي.

عدد 3 أكواب من الشربات المجهز مسبقا.

نصف كوب من المكسرات المجروش (حسب الرغبة). طريقة عمل كنافة نابلسية ناعمة بالجبنة تقطع الجبن إلى شرائح، ومن ثم نقوم بوضعها في الماء حتى يغطيها من جميع الجوانب. نقوم بتغيير الماء كل ساعتين. نحضر صينية ونضع بها أربعة ملاعق كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة. نضيف أربع قطرات من ماء البرتقال الملون الغذائي، حتى تأخذ السمن اللون البرتقالي. ندهن الصينية بهذا السمن من جميع الجوانب. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة هادئة. نقوم بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة وناعمة جدا. نحضر وعاء مناسب ونخلط به الكنافة والسكر البودرة، ومن ثم نضيف لهم السمن. نقسم كمية الكنافة إلى نصفين، نضع نصف منهم في الصينية المدهونة بالسمن. ومن ثم نقوم بتصفية الجبن جيدا من الماء، ونقوم بتفتيت الجبن جيدا باليدين. نوزع الجبن بعد ذلك فوق طبقة الكنافة الأولى. ومن ثم نحضر الكمية المتبقية من الكنافة ونقوم بفردها فوقها. نقوم بإدخال صينية الكنافة بعد ذلك إلى الفرن لمدة 35 دقيقة على الأقل. يفضل متابعتها من وقت لآخر حتى تنضج الكنافة وتأخذ اللون الذهبي المقرمش. نخرجها من الفرن ومن ثم نقوم بسكب قطر العسل البارد فوقها، وهي ساخنة، حتى تصبح مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. بعد ذلك نقوم بإحضار المكسرات وتقطع الكنافة ويتم تزينها بالمكسرات، وتقدم بألف هنا. عمر شويل - جدة كنافة نابلسية ناعمة بالجبنة بأسهل طريقة على أصولها - ثقفني

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