حضريه بالليل واشربيه عالريق كوب خارق لنسف دهون الكرش والبطن معجزة

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عمر شويل - جدة تخسيس الكرش والأرداف من المشاكل التي أصبحت تواجه الجميع، حتى أنها أصبحت من المشاكل التي تواجه الأطفال وكل ذلك يعود إلى الاعتماد على الوجبات سريعة التحضير والتي تحمل بداخلها كماليات عالية من الدهون، والتي بدورها تتراكم في منطقة البطن والأرداف ويكون من الصعب التخلص منها إلا باتباع نظام متكامل يحتوي على جدول لتنظيم الوجبات وكذلك إدخال المشروبات الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون.

اعشاب لازالة الكرش والأرداف

تستخدم الأعشاب في التخلص من الدهون الزائدة المتراكمة في منطقة الكرش والأرداف، ومن هذه الأعشاب ما يلي:

مشروب الشاي الأخضر

يستخدم الشاي الأخضر في محاربة الدهون التي تكون متراكمة في منطقة البطن والأرداف ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبةٍ عالية من الألياف، والتي تعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي.

مغلي البقدونس

يعمل مغلي البقدونس على زيادة الشعور بالشبع حيث يفضل تناول كوب صباحا لتخسيس الكرش والأرداف ونسف دهون البطن، لما به من كميات عالية من الألياف الطبيعية التي تزيد الشعور بالشبع، ويستخدم مغلي البقدونس عن طريق تقطيع البقدونس ووضعه في ماء مغلي، ويترك في الماء لمدة 10 دقائق وهو مغطى بعد أن يرفع من على النار، ويصفى ويشرب على الريق.

مشروب القرفة

تعمل القرفة على خفض مستوى السكر كما أنها تعمل على تقليل معدل الدهون الثلاثية في الجسم، وهذا ما يجعل لها دور في تحفيز عملية الأيض، وكذلك إذابة الشحوم، ويفضل تناول مشروب القرفة قبل تناول الوجبات الرئيسية.

الكمون والشمر

يعمل مشروب الكمون والشمر على زيادة الشعور بالشبع، كما يمكن تحضير مشروب قوي وفعال في إذابة الدهون وهو عن طريق خلطها مع الفلفل الأسود والزنجبيل، حيث يعمل الشمر على تحسين عملية الأيض، وتكسير رواسب الدهون المتواجدة في الدم، ويساعد على مد الجسم بالطاقة.

الزنجبيل

يقوم بتعزيز كفاءة عمل الجهاز الهضميّ، كما أنه له دور في إزالة السموم من الجسم، وكذلك الحصول على أفضل نتائج في تخفيض الدهون التي تتراكم في منطقة البطن والأرداف، ويوصى باستخدام الزنجبيل مع شرائح الليمون.