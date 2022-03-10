نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهم تفريزات رمضان 2022 وفري فلوسك ووقتك واستعدي للشهر المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهم تفريزات رمضان 2022؛ من أهم الأمور التي تهتم بها كل ست بيت، والتي تبحث عنها كثيرًا حتى تستطيع إسعاد جميع أفراد أسرتها خلال 30 يوم رمضان، وتجعلها 30 يوم عبادة وسعادة، لأنه إذا استطاعت تفريز كل الأكلات التي تحتاج لها، سيتوفر لها مزيدًا من الوقت تستطيع فيه القيام بكل العبادات أولًا ثم تقضية وقت مع جميع أفراد أسرتها، لذا قررنا اليوم أن نساعدك ونقدم لكِ سيدتي أهم تفريزات رمضان بخطوات بسيطة.

اهم تفريزات رمضان 2022

يتم تقسيم تفريزات رمضان إلى أقسام ويتم الانتهاء من كل قسم فيها والبدء في الآخر، مثل تفريز الخضروات، اللحوم، الدواجن، المشروبات، الفواكه أيضًا إذا كان لديكِ مساحة كافية في الفريزر، أو كنتِ تمتلكين ديب فريزر كبير، وإن كنت لا تمتلكين يمكنك اختيار الأساسيات، والتي تقتصر فقط على (الخضروات، اللحوم، الدواجن).

طريقة تفريز خضروات رمضان 2022

اختاري الخضروات التي يفضلها أفراد أسرتك، واعلمي أنه يوجد بعض أنواع الخضروات تفرز بدون رفعها على النار، والبعض الآخر يجب رفعه:-

تفريز القرنبيط

ضعيه في ماء مغلي مع الكمون والملح، حتى يصبح ناضج.

ثم وضعه في ماء مثلج.

ويترك حتى يصبح بارد تمامًا.

وبعدها يوضع في أكياس ثلاجة مع ضرورة إخراج الهواء من الكيس.

تفريز القلقاس

يتم تفريز القلقاس ثمرة على مقدار المراد طبخه، بدون خلط الثمار معًا.

ثم تجهيزه وتنظيفه بالشكل المعتاد.

ومن ثم تجفيف القلقاس بفوطة شبه مبللة للتخلص من السائل الذي يخرج منه أثناء التقطيع، وبعدها يتم وضعه بالأكياس.

تفريز البسلة والجزر

يتم تجهيز البسلة بالطريقة المعتادة، وتفريزها بدون رفعها على النار، وأيضًا الجزر بعد تنظيفه جيدًا.

تفريز الفاصوليا

يتم غسلها ثم تقطيعها وتصفيتها، ثم وضعها بالماء المغلي غلوة واحدة فقط ثم رفعها ووضعها بالماء المثلج، وبعد ان تبرد توضع بالأكياس.

تفريز البطاطس

يتم وضع ماء مغلي مع ملعقة صغيرة من الخل + ملعقة صغيرة من الملح، وعندما تغلي تمامًا، يتم وضع فيها ثلاثة كيلو من البطاطس، ثم تركها تغلي قليلًا، ثم رفعها وتركها في ماء مثلج.

ثانيًا: تفريز الدجاج لشهر رمضان 2022

يتم تقسيم الدجاج حسب عدد أفراد الأسرة، ويمكن من خلطة دجاج واحدة يتم تحضير أربعة أنواع من وجبات الدجاج، والخلطة تتكون من الآتي:-

4 دجاج صدور دجاج.

ثمرة من البصل مقطعة مكعبات.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

مقدار 2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة بهارات دجاج.

2 ملعقة صغيرة بصل بودرة.

2 ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة بابريكا + ملح + فلفل أسود + القليل من الزيت.

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