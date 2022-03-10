نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لذيذة”.. طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة مثل المطاعم وبأقل تكلفة ممكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعتبر الكبسة من أكثر الوجبات المشهورة في الشرق الأوسط وخصوصاً في دول الخليج العربي، فهي عبارة عن أرز ودجاج ومكسرات يتم طبخهم بطريقة معينة تجعلهم يصنعون أكثر أكلة لذيذة يحبها جميع جميع فئات الناس، حيث يتم تقديم هذه الوجبة في كل المناسبات والعزائم في دول الخليج، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة من خلال هذه المقالة.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج السهلة

حتى تتمكن من تحضير طبق الكبسة، يجب أولا معرفة مكونات هذه الوصفة، والتي هي كالآتي:

دجاج مقطع إلى أرباع.

اثنين كوب من الأرز، أو أكثر بناءا على عدد الأفراد، ويتم غسله جيدا، ونقعه بالماء الفاتر.

نصف كوب من الزبيب.

فول سوداني مقشر ومحمص.

كاجو وصنوبر اختياري على حسب الرغبة.

بصل مفروم بمقدار اثنين حبة.

طماطم بمقدار اثنين حبة.

ملعقتين كبيرتين من صلصة الطماطم.

سمن وزيت.

بهارات الكبسة الجاهزة.

ليمون مجفف أسمر.

كمون وفلفل أسود وفلفل أحمر وكزبرة ناشفة، كركم، وحبهان، قرفة، ورق لورا، قرنفل وزنجبيل.

طريقة التحضير

نحضر طنجرة ونضع فيها قطع الفراخ بعد تنظيفها، ونضع كمية مناسبة من الماء، حتى نسلق الفراخ، حتى تصبح نصف استواء، ونضع في الماء ورق لورا وحبهان.

نحضر مقلاة ونضع فيها كمية من الزيت والسمن على حسب الرغبة، ونضع كمية البصل ونقلبه قليلاً.

نضيف الدجاج النصف سواء بعد السلق، إلى البصل ونشوحهم مع بعض، حتى يأخذوا اللون الذهبي.

بعدها يمكن إضافة كافة البهارات المذكورة في المكونات، ماعدا الملح، وإضافة الليمون المجفف، وورق اللورا، ونقلبهم جيداً.

نضرب كمية الطماطم في الخلاط، ونضيف هذا الخليط إلى الدجاج، ونضيف معه معجون الطماطم.

نقلبهم جيداً، ونتركها لمدة خمس دقائق مع بعض على النار.

نضيف الملح، وكوبين من ماء سلق الدجاج، نهدىء النار، ونتركهم لمدة ربع ساعة.

في هذه الأثناء نسخن الفرن.

نضع القليل من الكركم والزيت في مقلاة أخرى ونقلبهم قليلاً على النار.

نخرج الدجاج من الصلصة، ونضعه في صينية الفرن، وندهنه بالكركم والزيت باستخدام الفرشاة.

ندخل الصينية إلى الفرن، حتى تتحمر قطع الدجاج، وتأخذ لون ذهبي محمر جميل.

وفي هذه الأثناء نقوم بتحضير الأرز، ونضع عليه من ماء سلق الدجاج، ونضيف القليل من مرقة الطماطم التي تم تحضيرها إليه.

وهكذا نكون قد انتهينا من تحضير طبق الكبسة.

نقوم بإحضار طبق تقديم، ونفرش الأرز فوقه، ونضع الدجاج، والقليل من صلصة الطماطم، ونضع كافة المكسرات.

وأوضح بعض خبراء الطبخ في العالم العربي، بان من بين أهم أسرار نجاح طريقة عمل الكبسة بالدجاج هو استخدام أنواع مميزة من الدجاج وكذلك يجب بان تكون بأحجام كبيرة تصل لنحو 1100 و1500 جرام على أقل تقدير، وكذلك الاهتمام بتسوية الأرز بالطريقة الصحيحة والمعتادة مع إضافة بعض البهارات والتوابل هذا حتى تخرج الكبسة بأفضل شكل ممكن أمام كل الضيوف.

أسرار عمل الكبسة بالدجاج

يؤكد بعض المتخصصين في طريقة عمل الكبسة، بأنه من الضروري اختيار أجود أنواع الأرز عند عمل الكبسة ولهذا يفضل عادة أن تستخدم ربة المنزل “الأرز البسمتي” وكذلك يجب تسويته بالطريقة التي وضحناها سابقًا حتى يخرج في أفضل شكل، وهذا لكون الأرز هو أساس صناعة الكبسة وواحد من أهم أسرارها على الإطلاق.

طريقة عمل كبسة الدجاج على الطريقة الكويتية

المقادير:-

دجاجة مقطعة الى 4 أجزاء

1 بصل كبير

1 طماطم كبيرة

3 فص ثوم

¼ كوب من الماء

2 كوب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 عود من قرفة

2 ورق لورا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

1 ملعقة كبيرة بهارات كبسة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة زعتر مطحون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة

“اللومي والهيل والقرنفل حسب الرغبة”

طريقة التحضير:-