نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت أصابع التمر بالسمسم المقرمشة مخبوزات الأفران سريعة لذيذة في المقال التالي

تعتبر اصابع بسكويت التمر بالسمسم من أسهل وصفات مخبوزات الأفران حيث إنها أحد أسهل واسرع الطرق لتحضير أصابع التمر، وكما إنها تتميز من مخبوزات الأفران التي يحبها الكبار والصغار، الذي يفضل شراءها الكثيرين وتناولها كإفطار خفيف مع القهوة أو الشاي، وبتلك الوصفة يمكنك أن تحضري أصابع السمسم في المنزل بكل سهولة ولن تأخذ منك وقت كثير لتحضيرها في منزلك فتعرفوا معنا على طريقة حلويات بسكويت التمر بالسمسم. بسكويت أصابع التمر بالسمسم المقرمشة نصف كوب من السكر الأبيض. كوب واحد من الزيت النباتي. عدد 2 حبة من البيض بدرجة حرارة المطبخ. رشة صغيرة من الفانيليا. عدد 2 كوب وربع من دقيق المخبوزات. نصف كوب من النشا الناعم. نصف كوب من الحليب البودره. نصف معلقة كبيرة من البيكنج بودر. رشة ملح صغيرة. نصف كيلو من العجوة. معلقة واحدة صغيرة من القرفة. ربع كوب من الزيت. كوبين من السمسم المحمص جيدا. معلقة واحدة كبيرة ونصف من العسل. تحضير أصابع بسكويت التمر بالسمسم المقرمشة أولا نقوم بإحضار وعاء الخلاط الكهربائي ثم نقوم بوضع فيه كل من السكر والزيت وعدد 2 من البيض والفانيليا ونقوم بضربهم جيدا في الخلاط الكهربائي حتى يمتزج الخليط جيدا مع بعض.

ثم نقوم بجلب وعاء كبير عميق ثم نقوم بإضافة كمية من دقيق المخبوزات والنشا ورشة الملح والحليب البودر والبيكنج بودر.

وبعد أن قمنا بمزج خليط الدقيق جيدا نقوم بوضع كل من السكر والبيض والزيت، ونقوم بتقليبهم جيدا حتى يتكون لدينا عجين متماسك ولين.

ثم نقوم بإحضار العجوة ونقوم بعجنها جيدا مع ربع كوب من الزيت والقرفة حتى يكون العجين سهل في التشكيل ونقوم بتشكلها على شكل أصابع طويلة.

ثم نقوم بجلب صينية كبيرة ومسطحة ونقوم بوضع بها كلا من كوبين من السمسم المحمص جيدا ثم نضع عليهم معلقة واحدة من العسل الأبيض ونقوم بالتقليب جيدا.

ثم نقوم بجلب الزيت وندهن به الرخامه جيدا حتى لا يلتصق العجين ونأخذ قطعة من العجين ونفردها طوليا ونضع بداخلة كل أصابع العجوة التي قمنا بتشكيلها مسبقا ونلفها مع بعضها جيدا.

ثم نقوم بوضع السمسم مع العجين حتى يلتصق جيدا ثم نقوم بوضعها داخل صينية الخبز ونقطعها جيدا.

ثم نقوم بتشغيل الفرن بدرجة حرارة متوسطة ونضع الصينيه بداخل الفرن لفتره لا تقل عن ربع ساعة، ثم بعد أن تنتهي المدة نقوم بإخراج الصينية ونتركها حتى تبرد ونضع الأصابع في طبق التقديم ونقدمها للضيوف بسكويت أصابع التمر بالسمسم. عمر شويل - جدة بسكويت أصابع التمر بالسمسم المقرمشة مخبوزات الأفران سريعة لذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت أصابع التمر بالسمسم المقرمشة مخبوزات الأفران سريعة لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.