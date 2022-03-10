نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة وتوحيد لونها وتسمين الخدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري، البشرة الببضاء هي التي تظهر جمال المرأة لذلك تبحث كل سيدة وفتاة الحصول على بشرة بيضاء صافية، لكي تظهر جمالها وأيضاً تسمين الخدود يعطي جمال الوجه فلذلك يبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في تبيض البشرة وتوحيد لونها، سوف نوضح لكم وصفات طبيعية بمكونات سهلة ومتوفرة بالمنزل تجعلك تحصلين على بشرة بيضاء كالثلج.

معجزة كريم الخميرة والنشا لتبييض فوري للبشرة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقة من الخميرة.

ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستعمال

قومي بإحضار وعاء وضعي الخميرة والنشا ونضيف إليهم الماء ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس، نقوم بتوزيع الخليط على البشرة ونتركة لمدة ربع ساعة، نقوم بغسل البشرة بالماء البارد يمكنك تكرار هذه الوصفة يوم بعد يوم لتحصلين على نتيجة فعالة، وستلاحظين الفرق من بعد مرور أسبوع من أستخدمه ولكن عليك المدومة على هذه الوصفة.

طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة

المكونات

ملعقة من الخميرة.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بخلط جميع المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتي تحصلين على مزيج متماسك، ثم قومي بفرك على البشرة وتركه لمدة نصف ساعة، اتركي حتي يجف بشكل تام ثم قومي بفرك البشرة وغسلة جيداً بالماء الفاتر، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة لتحصلين على نتيجة فعالة.

كريم الخميرة والنشا لتبييض البشرة وتسمين الخدود

الخميرة والنشا يفيد البشرة ويساعدوا في ترطيبها وتفتيحها بصورة سريعة.

المكونات

ملعقة من الخميرة.

2 ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

عليك خلط المكونات جيداً حتي تمتزج، ثم قومي بغسل البشرة جيداً وتجفيفها، عليك توزيع الخليط على البشرة وتحريك البشرة بحركة دائرية، اتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، يساعد على تبيض البشرة والمناطق الداكنة وتسمين الخدود، ويجب الاستمرار على هذه الوصفة لتبيض وتوحيد لون البشرة بشكل سريع بمواد طبيعية لعدم حدوث أي أضرار بالبشرة، وستحصلين على بشرة ناصعة البياض وحدود ممتلئة ستظهر جمال بشرتك ولكن عليك المداومة على هذه الوصفة حتي تحصلين على بشرة مميزة.