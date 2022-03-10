أعراض نقص أهم 3 فيتامينات في حياتك احذروا ظهور تلك العلامات عليكم

تظهر علامات على الجسم تكون دلالة على وجود نقص في أحد الفيتامينات، وتختلف هذه العلامات من نوع فيتامين لآخر، وهذا يرجع إلى أهميته داخل الجسم وماهي العمليات الحيوية التي يدخل فيها ويساهم في إتمامها، وقد لا يعرف الكثيرون عن هذه العلامات على الرغم من أهميتها البالغة، لهذا سوف نضع بين ايديكم اليوم أهم العلامات التي تظهر لعدد من الفيتامينات الهامة، والتي يجب إلقاء الضوء عليها حتى يتم تعويض النقص منها.

أعراض نقص فيتامين C (ج)

ينتج من نقص فيتامين ج حدوث عدد من العلامات والتي تكون ناتجة من الإصابة بحالة يطلق عليها داء الاسقربوط (Scurvy)، وتظهر الأعراض في صورة:

حدوث التهاب ونزيف اللثة.

ظهور جفاف البشرة وتقصف الشعر.

زيادة ملحوظة في الوزن.

الإصابة المستمرة بالأمراض.

بطء في عملية شفاء الجروح.

حدوث نزيف الأنف.

الشعور ألم المفاصل.

ضعف في مينا الأسنان.

أعراض نقص فيتامين D (د)

فيتامين د من الفيتامينات التي كانت مهملة ولكن بعد ظهور جائحة كورونا زاد الاهتمام به، وذلك بسبب أهميته في رفع مناعة الجسم، وتظهر أعراض نقص فينا يلي:

ظهور الاكتئاب، والقلق، مع حدوث التقلبات المزاجية المستمرة.

انخفاض في صحة العظام يكون ناتج من انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم، والذي ينتج عنه ليونة العظام وسهولة كسرها.

بدأ ظهور ألم المفاصل، وخاصة في الظهر والركب.

زيادة الوزن.

الشعور بالإرهاق والتعب العام.

عدم انتظام في مستويات السكر في الدم.

حدوث ضعف في جهاز المناعة.

أعراض نقص فيتامين E (هـ)

ينتج من انخفاض مستوى فيتامين ه‍ عدد من الأعراض والتي تظهر بوضوح ويسهل التعرف عليها، حيث تتمثل هذه الأعراض فيما يلي: