نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل أصابع الجلاش بالكنافة بكل تكاتها في المقال التالي

كل عام ونحن والأمة العربية والإسلامية كلها بخير أيام وسنصبح في شهر رمضان أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وطبعاً في شهر رمضان نسعى دائما إلى عمل الأكلات والحلويات في تجمع العائلات على مائدة الإفطار ويجب أن تكوني عزيزتي جاهزة دائماً بطبق الحَلْوَيَات السهلة والشهية أيضاً والتي من أهمها أصابع الجلاش بالكنافة. مكونات أصابع الجلاش بالكنافة: لتحضير الشربات يجب توافر ما يلي:- ٢ كوب من السكر.

كوب ونصف ماء.

ربع معلقة صغيره فانيليا.

نصف معلقه عصير ليمون. طريقة تحضير الشربات: نحضر قدر ونضع فيه السكر والماء والفانيليا وعصرة الليمون ونقلب المكونات جيداً. ثم نضع القدر على النار على نار متوسطة ونقلب جيداً ونتركه حتى يغلي ثم نرفعه من النار ونتركه يبرد. مكونات الحشوه: ربع كيلو كنافة ناعمة.

خمس معالق كبيرة من السمن البلدي.

نصف كوب جوز الهند.

نصف كوب من السوداني المطحون.

ربع معلقة صغيرة فانيليا. طريقه تحضير الحشوه: أولاً نضع الكنافة في الفريزر قبل الاستخدام لمدة 3 ساعات حتى تصبح سهلة التفتيت، لتكون ناعمة. نضع مقلاه على النار ونضع فيها الزبدة ونتركها حتي تسيح تماماً ثم نضع الكنافة ونقلب جيداً حتى يتغير لون الكنافة إلى الأصفر الذهبي ثم نرفعها من النار. وفي طبق كبير نضع الكنافة وجوز الهند والسوداني والفانيليا ونضيف أيضاً ثلاثة معالق كبيرة من الشربات الذي حضرناه مسبقاً. ونقلب المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضها البعض. مكونات الجلاش بالكنافة: نصف كيلو جلاش.

كوب من السمن المذابة. طريقة تحضير الجلاش بالكنافة: نحضر صنيه كبيرة وندهنها بماده دهنية ثم نخرج ورقة من الجلاش ونوزع عليها السمن جيداً بواسطة فرشاه ونقوم بثني جزء من الورقة ثم نضع الحشوه عليها ونلفها جيداً. لا نضع الحشوه في الأطراف حتي لا تقع أثناء اللف. ونكرر هذه الطريقة حتى ننتهي من الكَمّيَّة التي لدينا من الجلاش والحشوة. ثم نجمع لفائف الجلاش ونقطعها إلى أصابع صغيرة وتسويتها بإستخدام المقصوصة. ويتم نقلها إلى الصينية ثم نمسح وجه الجلاش بالسمن بإستخدام الفرشاه ونضع الصنية في الفرن الذي تم تسخينه مقدّمًا على نار هادئة. وبعد إخراجه من الفرن نسكب عليه الشربات البارد. مكونات عمل وتجهيز الجلاش بالمهلبية: نصف كيلو جلاش.

نصف كيلو سمن مذاب.

نصف كوب سكر.

2 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشأ.

كوب مكسرات حسب المتوفر.

ملعقة فانيليا.

كوب قطر بارد. طريقة تحضير الجلاش بالمهلبية: أولا يجب تسخين الفرد قبل البدأ في الوصفة. نحضر النشأ نقوم بوضعه في كوب حليب ونقلب ونضعه على النار لحين الحصول على قوام غليظ، نضيف الفانيليا ونتركه يبرد. نحضر ورق الجلاش ونفرد كل واحدة على لوحدها وندهنها بالسمن والقشطة (إختياري)، ونضع علي حرفها المهلبية ونلفها رول. نعيد الخطوة السابقة حتي ننتهي من كمية الجلاش، ونرصه في صينية مدهونة بالزيت. ندخل الصينية للفرن الساخن مسبقاً ونتركها حتى تأخد لون ذهبي. لا يستغرق وقت طويل بل 15 دقيقة تقريباً. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل أصابع الجلاش بالكنافة بكل تكاتها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة لعمل أصابع الجلاش بالكنافة بكل تكاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.