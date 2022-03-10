طريقة عمل معمول السميد الهش والطري مع مقادير معمول السميد بالكيلو

طريقة عمل معمول السميد، أشهر حلوى الوطن العربي على الإطلاق، وهو حلوى الأعياد والمناسبات السعيدة، ويمكنك عمله في المنزل بنفس الخطوات، التي يتم بها عمل المعمول الجاهز، خاصة وأنه لا يتطلب الكثير من المكونات، ولكنه يتطلب قدرا من المجهود حتى تحصلين على نتيجة مرضية وجيدة، فإذا كنت تحبين الحلوى الشرقية، التي يتم تحضيرها باستخدام العجين، مع إضافة التمر والفستق وتزيينها بما لذ وطاب، فلا شك أن طريقة عمل معمول السميد، هي الأكثر سهولة للوصول إلى هدفك، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك اتبعها مثل؛ أو حتى اتباع طريقة عمل المعمول بالسميد الفلسطيني، وكلاهما تعدان أهم طريقة عمل معمول هش وطري بالسميد، كما يمكنك التنويع في مقادير ومكونات المعمول، فيمكنك تحضير طريقة عمل معمول السميد والطحين، أو كيفية عمل المعمول الهش بالسميد، أو طريقة عمل المعمول بالسميد والزبدة، أو طريقة عمل المعمول بالسميد والعجوة، وأسهل طريقة لحساب المقادير، هي مقادير معمول السميد بالكيلو.

طريقة عمل معمول السميد منال العالم

المعمول من المخبوزات المنزلية، التي يمكنك إضافتها إلى قائمة الحلوى، التي يمكنك تنفيذها في المنزل مثل الجاهز بالضبط، ولكن فقط يجب عليك اتباع خطوات وتفاصيل محددة بدقة، ولهذا السبب يكون اتباع طريقة الشيف منال العالم، واحدة من أفضل طرق المعمول، وللشيف منال العالم العديد من الوصفات الشهية، في المخبوزات مثلا تجدين طريقة مناقيش الجبنة منال العالم، وفي الحلوى تجدين بسبوسة بالبندق منال العالم، وفي الطهي عموما يمكنك تجربة طريقة عمل مجدرة البرغل، أو طريقة دجاج مسحب مشوي، فجربي منها ما تشائين واستمتعي بمذاق شهي للطعام والحلويات. ويمكنك استخدام معمول السميد الهش والطري، ليس فقط في المناسبات والأعياد، بل يمكنك تناوله مع مشروبك الدافىء في الصباح الباكر، أو في أمسية باردة أو حتى عقب وجبة العشاء، فهو حلى طري لا يستهلك منك، الكثير من الوقت والمجهود، بل يمكنك عمله وتحضيره لزوجك وأولادك، بخطوات سهلة وبسيطة، وفقط اتبعي التعليمات.

المعمول بالسميد والعجوة

3 أكواب ونصف سميد ناعم.

كوبان سميد خشن.

½ كوب سكر.

كوبان ونصف سمن.

½ كوب ماء.

ولحشو الجوز، كوب جوز مجروش.

ملعقتان من السكر.

ولحشو الفستق، كوب فستق حلبي مجروش.

وملعقتان كبيرتان من السكر.

ولحشو التمر، كوب من العجوة أي التمر المعجون.

ملعقة كبيرة من السمن.

المعمول الهش بالسميد

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي بيه كلا من السميد الخشن والناعم، واخلطيهم لعدة ثواني. وضعي مقلاة واسعة على النار، وبها السمن، وبعد أن تسخن وتذوب فقط ارفعيها. وفي إناء صغير آخر، اخلطي السكر والماء معا على نار متوسطة، حتى يذوب السكر تماما. وبعد ذلك ضعي السمن فوق خليط السميد، وارفعي سرعة الخلاط لربع الساعة، حتى تمام الامتزاج. وبعدها اسكبي خليط السكر والماء، وشغلي الخلاط مرة أخرى لمدة ربع ساعة، حتى يبدأ السميد في الانتفاخ. وبعد ذلك اتركي العجينة ترتاح، وابدئي في تحضير الحشوة. لتحضير حشو الجوز، قومي بخلط الجوز مع السكر في صحن صغير. ومن أجل تحضير حشو الفستق، اخلطي الفستق مع السكر جيدُا في وعاء آخر. ولتجهيز حشو التمر، ضعي السمن في مقلاة وعقب أن تسخن ضعي التمر وقلبيهم حتى التجانس ويصبح عجينة. وبعد أن يبرد، ضعي كمية صغيرة من العجوة بين يديك، وشكليها على هيئة كرات صغيرة. ويمكنك الآن إشعال الفرن عند 180 درجة مئوية لتسخينه. وأحضري صينية للخبز تكون قصيرة الحواف. وخذي كمية من عجينة المعمول الهش، وشكليها بين يديك، وضعي الحشو بملعقة صغيرة. وعقب وضع الحشو، قومي بتشكيل العجينة إلى كرة، ويمكنك وضعها في قالب المعمول حتى تتشكل بطريقة لطيفة. وأثناء التشكيل للعجينة، قومي بالتنويع بين الحشوات، وعند الانتهاء اخبزي المعمول في الفرن. وعقب مرور 20 دقيقة، أخرجي المعمول جاهزًا من الفرن بعد أن يحصل على لون ذهبي من الأعلى. وعقب أن يبرد قليلا، انثري فوقه سكر بودر وقدميه مع مشروب ساخن أو بارد.

مقادير المعمول الحلزوني

كوب واحد من السميد الناعم.

كوبان طحين أبيض منخول.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة بكينج باودر.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كمية من الماء للعجن.

معجون تمر لحشو المعمول.

زيت غزير للقلي.

طريقة المعمول المقلي بالزيت