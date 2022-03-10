طريقة عمل عجينة القطايف لرمضان 2022 بمكونات بسيطة ومقادير مظبوطة

طريقة عمل عجينة القطايف، تصنف عجينة القطايف ضمن أطيب الحلويات العربية الشرقية المشهورة جدا بتناولها في شهر رمضان المبارك، فهي تسمى بالفطيرة الصغيرة المطوية التي يدخل في صنعها الدقيق والماء والخميرة الفورية ومسحوق الخبز، ويمكن حشو القطايف بالعديد من الحشوات المختلفة اللذيذة والشهية من أشهرها المكسرات والقشطة والمهلبية والزبيب ثم يسكب بعد تحميرها بالشربات البارد باعتبارها من ألذ أنواع حلويات رمضان، ومع اقتراب ليالي رمضان المباركة واستعدادات وتحضيرات ربات البيوت سوف نشارك معكم أفضل طريقة عمل عجينة القطايف وكيفية حشوها.

طريقة عمل عجينة القطايف

هناك عدة طرق مختلفة لتحضير عجينة وحشوة القطايف حسب مطابخ البلدان العربية المشهورة بها، فهناك طريقة القطايف السورية والأردنية والسعودية والمصرية، ويوجد من لا يحشو القطايف بالمكسرات والفواكه المجففة ويفضل حشوها بالجبن الموتزاريلا أو الشيدر أو الجبن الرومي وهذه طريقة مختلفة، ولكننا نسرد لكم فيما يلي طريقة عمل عجينة القطايف الأساسية بالتفصيل:

مكونات عجينة القطايف

كوب كبير من الطحين المنخول الفاخر.

كوب ونصف من الحليب السائل الفاتر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

خطوات التحضير

تحضير وعاء متوسط الحجم ويوضع فيه الحليب والخميرة الفورية.

مزج الخميرة وتذويبها في الحليب تماماً ثم تترك لمدة ربع ساعة لكي تتفاعل الخميرة مع الحليب.

سكب الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط الخميرة والحليب مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات وتصبح خالية من أي تكتلات.

تغطية الوعاء بغطاء محكم وتترك لمدة نصف ساعة لكي تختمر العجينة ويتضاعف حجمها.

تسخين مقلاة على النار ويوضع فيها القليل من الزيت النباتي وفرد الزيت بفرشاة الطبخ السيليكون.

سكب مقدار مناسب من العجينة في المقلاة على شكل أقراص دائرية.

تقليب العجينة على الوجه الآخر لبضعة ثواني، مع تكرار هذه الخطوة لحين الانتهاء من كمية القطايف الموجودة.

حشو أقراص القطايف بأي حشوة موجودة وليكن ملعقة من القشطة والمكسرات.

غلق أطراف القطايف بأصابع اليد ثم يتم تحميرها في زيت غزير ساخن.

تقليب القطايف على الجانبين لكي تتخذ اللون الذهبي، ثم تصفى من الزيت ويسكب فوقها الشربات البارد، وتقدم مزينة ببعض المكسرات المجروشة.

وهذه كانت أفضل طريقة لعمل عجينة القطايف في البيت يمكن حشوات بحشوات مختلفة ومتنوعة سواء كانت حلوة أو حادقة، كما يمكن حشوها بالطريقة المعتادة والاحتفاظ بها فى عبوات محكمة الغلق في الفريزر، ويتم تفريزها لشهر رمضان الكريم 2022 أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعند إخراجها سوف تجديها طازجة ومثل المعمولة فى الحال.